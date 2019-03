Earth Hour 2019 | oggi anche il Cremlino spegnerà le luci per il pianeta

È l'ora della Terra : oggi 30 marzo si celebra "Earth Hour" - alle 20.30 luci spente in tutto il mondo : Come ogni 30 marzo, oggi si celebra l'ormai famosa "ora della Terra", in lingua originale conosciuta come "Earth Hour". Si tratta di un evento mondiale mirato a responsabilizzare l'umanità, ormai...

Domani l’Earth Hour : senza azioni si rischia di tornare al clima di 15-17 milioni di anni fa : Sabato 30 marzo alle 20:30, in tutto il mondo tantissimi luoghi, dai monumenti più famosi alle abitazioni di privati cittadini, spegneranno le luci e centinaia di milioni di persone parteciperanno alla grande ola di spegnimenti di Earth Hour, l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione planetaria sul tema dei cambiamenti climatici. VERSO “HOTHOUSE” EARTH . Mentre i dati sul cambiamento climatico in atto continuano ad aggravarsi diventa ...

Earth Hour : sabato 30 Marzo luci spente al Quirinale : sabato 30 Marzo 2019 la Presidenza della Repubblica aderisce all’iniziativa “Earth Hour 2019” promossa dal WWF per sensibilizzare l’opinione pubblica ad un più razionale utilizzo delle fonti energetiche. L’illuminazione della facciata esterna del Palazzo del Quirinale sarà spenta dalle 20:30 alle 21:30. Earth Hour è la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici: quest’anno lo slogan è ...

"Earth Hour" - l'ora della Terra - L'Aquila spegne per un'ora la Fontana luminosa : L'Aquila - Sabato 30 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, sarà spenta la Fontana luminosa. Il Comune dell’Aquila infatti ha aderito all’iniziativa “Earth Hour-L’ora della Terra”, promossa dal Wwf e sostenuta – in Italia – dall’Anci. Alle stesse ore, a seconda dei vari fusi orari, saranno spente le luce di monumenti ed edifici in varie parti del mondo. L’iniziativa viene svolta da diversi anni e ha lo scopo “di evidenziare – sottolinea una ...

WWF - torna Earth Hour : in tutto il mondo luci spente per un’ora per salvare il pianeta - ecco le manifestazioni previste in Calabria : torna Earth Hour, la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici. Quest’anno lo slogan è #Connect2Earth a significare lo stretto legame tra uomo e natura, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, il capitale naturale sul quale poggia la nostra stessa vita. Gli obiettivi concreti sono fermare la perdita di biodiversità e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 a livello globale. L’evento WWF, giunto ...

Earth Hour 2019 : ecco il decalogo per di consigli pratici per vincere le grandi sfide della natura e del cambiamento climatico : Un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità della Terra e un grido per fermarne la distruzione. È questa la natura dell’iniziativa Earth Hour 2019, la più grande mobilitazione mondiale promossa dal WWF allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere direttamente i cittadini, le istituzioni e le imprese di tutto il Pianeta in azioni concrete per fermare il cambiamento climatico. L’iniziativa, giunta alla sua 12° edizione, vedrà spegnersi ...

Earth Hour 2019 : a Palermo si spengono le luci di uno dei simboli della città - il Teatro Massimo : Anche quest’anno Palermo spegne le luci della facciata del Teatro Massimo a Piazza Verdi per l’Ora della Terra 2019. Parteciperanno all’evento Enzo Mancuso con i suoi pupi siciliani, Paolo Zarcone con la sua chitarra e al buio splenderà la bandiera del Panda. Appuntamento sabato 30 marzo ore 20:30, in piazza Verdi antistante Teatro Massimo. Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido ...

Sabato 30 Marzo l’Earth Hour - la mobilitazione planetaria per il clima : l’evento centrale italiano a Matera : Torna Earth Hour, la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici. Quest’anno lo slogan è #Connect2Earth a significare lo stretto legame tra uomo e natura, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, il capitale naturale sul quale poggia la nostra stessa vita. Gli obiettivi concreti sono fermare la perdita di biodiversità e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 a livello globale. l’evento WWF, giunto ...