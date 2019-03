quotidianodiragusa

(Di sabato 30 marzo 2019) Duediper gliscuoladi, impegnati domenica scorsa al Memorial Costa di Barcellona Pozzo di Gotto

GiuseppeConteIT : Dopo le cinque medaglie e i due titoli mondiali, per la prima volta l'Italia vince la Coppa del Mondo di #biathlon.… - quotidianodirg : Due medaglie di bronzo per gli atleti della Basaki Ragusa - palermo24h : Judo. Due medaglie di bronzo per la scuola Basaki di Ragusa al memorial Costa di Barcellona Pozzo di Gotto… -