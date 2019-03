Dove vedere il Gran Premio Bahrain F1 2019 | diretta streaming e TV

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019)ilF1e TVGPilF1e TVIl, seconda tappa della stagione di Formula1, si disputerà Domenica 31 Marzo alle ore 17.10. La gara in questione si correrà quindi in notturna con le avverse condizioni climatiche a fare da ostacolo.Difatti le monoposto approderanno proprio a Sakhir, territorio arido e sabbioso, che con il calare della sera potrà essere soggetto a mutevoli condizioni climatiche tali da mettere in difficoltà i piloti di F1. Sarà quindi una bella impresa per i diversi team partecipanti quella di ponderare le giuste scelte di pneumatici ed assetti della macchina. Per fortuna, il weekend di Formula 1 avrà inizio già da Venerdì 29 Marzo, giorno importantissimo per testare le monoposto sull’impegnativo...

reportrai3 : Commessi e fornitori giurano: è tutto sostenibile ed etico. L’allevamento di volpi e di visoni. L'alimentazione, la… - RaiDue : ?? Dove si sarà intrufolata la nostra Vanessa??!! Per scoprirlo ci vediamo alle 21.20 su #RaiDue per vedere insieme… - matildestylins1 : @HStylesItalia URLO È TROPPO BELLO?? sai se in Italia c'è un canale dove lo fanno vedere? -