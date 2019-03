huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) "Dio," dicedal palco di Verona. Ma la sua giornata è stata impegnata anche da un bilaterale, sempre a Verona con il ministro per gli Affari dellae della Gioventù dell'Ungheria, Katalin Novak. Al centro del colloquio le misure del governosue natalità e le proposte di Fratelli d'Italia per invertire il trend demografico in Italia e in Europa, tra cui la necessità di inserire il sostegno alla natalità tra le priorità del bilancio comunitario."L'Ungheria spende il 5% del Pil nei nucleiri e grazie a questo investimento i risultati stanno arrivando. È unche Fratelli d'Italia vuole seguire e importare anche in Italia. L'Ungheria diè uno dei protagonisti dell'alleanza europea per lae la natalità che sta nascendo in Europa e ...

Rino06923597 : RT @HuffPostItalia: 'Difenderemo Dio, patria e famiglia'. Giorgia Meloni chiede il modello Orban e risponde alle accuse personali https://t… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Difenderemo Dio, patria e famiglia'. Giorgia Meloni chiede il modello Orban e risponde alle accuse personali https://t… - HuffPostItalia : 'Difenderemo Dio, patria e famiglia'. Giorgia Meloni chiede il modello Orban e risponde alle accuse personali -