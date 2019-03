Diabete | la cura contro la glicemia alta passa dalle cellule staminali | ecco come

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Una nuova interessanteile laattraverso le, in particolare attraverso quelle del duodeno ‘lavorate’ in laboratorio per arrivare a trasformarle inche producono insulina. E’ uno dei contributi “più originali” tra quelli presentati nel corso del Congresso nazionale delle malattie digestive che si chiude oggi a Roma.“Ledal duodeno,che possono essere rese disponibili mediante una semplice biopsia, opportunamente espanse in laboratorio, possono essere indotte a formaredi fegato pancreas e vie biliari da usare nell’ambito della medicina rigenerativa e non solo: la ricerca ha infatti dimostrato che questehanno le potenzialità per diventareche producono insulina, con enormi potenzialità per la terapia del”. Lo ha ...

