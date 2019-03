Di Battista | Non mi candido alle europee VIDEO

blogo

(Di sabato 30 marzo 2019)Alessandro Ditorna a parlare dopo circa 40 giorni di silenzio. Dopo il rientro dall’America Latina, l’esponente del Movimento 5 Stelle aveva fatto alcune apparizioni in televisione, poi è letteralmente sparito dalla circolazione. Niente interviste, nessun post sui social network e le indiscrezioni di una rottura con Luigi Di Maio. Oggi la diretta Facebook con la quale Diha aggiornato i propri sostenitori sulle sue recenti attività e su ciò che farà in futuro. "non mi candiderò. Non voglio fare l'europarlamentare - spiega subito l’ex parlamentare penta stellato - Mi sono iscritto a un corso di falegnameria, scrivo, leggo. Mi mancate, certo, tutti quanti. Ma a me la poltrona fa venire le bolle".Di: "Non voglio andare a Bruxelles""Ho qualcosa da dirvi", è l’incipit del live su Facebook avviato da Alessandro Die durato circa 13 ...

