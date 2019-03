Desirèe | una traccia biologica per riaprire il caso

giornaledibrescia

(Di sabato 30 marzo 2019) E a sbloccare ilpotrebbe essere la scienza così come accaduto con l'omicidio di Yara Gambirasio. Sul giubbino che indossava Desirée quando venne ritrovata cadavere nel cascinale abbandonato a ...

beniamino_di : RT @giandomenic45: @Mov5Stelle Voi avete le idee molto confuse, ma per fortuna c'è la Lega che salverà anche voi, altro che Verona. Non ave… - giandomenic45 : @Mov5Stelle Voi avete le idee molto confuse, ma per fortuna c'è la Lega che salverà anche voi, altro che Verona. No… - sharethegol : @Emanuele676 @tollen36790192 @stanzaselvaggia Il carcere ? Dove dopo 3 giorni di esce ? Desiree ? Ad esempio .. il… -