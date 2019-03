Desirée Piovanelli | dopo 17 anni spunta un Dna mai analizzato | era sul gomito della 14enne

Spunta un fantoccio impiccato davanti a casa dei genitori di Desiree Piovanelli : Il ritrovamento avviene in un momento in cui il padre di Desiree ha chiesto a gran voce di indagare nuovamente sulla morte della figlia convinto che ci sia un mandante e l’ombra della pedofilia

Omicidio Desirée Piovanelli - trovato un fantoccio impiccato davanti alla casa dei genitori : L'episodio risale ad alcune settimane fa, ma se n'è avuta notizia solo nelle ultime ore. I familiari di Desirée Piovanelli , la 14enne vittima di un efferato Omicidio nel 2002, avrebbero trovato un fantoccio impiccato , con tanto di teschio al posto della testa, sul cancello della villetta in cui vivono a Leno, in provincia di Brescia. Dopo la spaventosa scoperta, che sembrerebbe un messaggio intimidatorio nei confronti del padre della ragazza, ...

Desirée Piovanelli - un fantoccio impiccato al cancello dei genitori dopo la richiesta di riaprire le indagini : Il delitto della ragazzina di 14 anni nel 2002, per la procura di Brescia si è trattato di un atto intimidatorio. La famiglia ha chiesto di indagare ancora, mentre l'unico adulto in carcere per l'omicidio vuole la revisione del processo