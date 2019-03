Desirée Piovanelli | dopo 17 anni spunta un Dna mai analizzato | era sul gomito della 14enne

Caso Desirée Piovanelli - a 17 anni dal massacro spunta un DNA maschile mai considerato : , Fonti: TGCOM24 e IlSussidiario.net , Maria Mento Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui NewNotizie.it su Instagram

Nel giallo di Desirée Piovanelli è spuntato un Dna senza nome : Una traccia biologica sconosciuta, ignoto 1, potrebbe far riaprire il caso di Desirée Piovanelli. L'omicidio della giovane bresciana, come ricorda oggi il Giornale di Brescia, è stata chiusa con quattro condanne, ma la famiglia della 14enne uccisa nella Cascina Ermengarda a Leno (Brescia) nel settembre del 2002 vuole riaprire il caso. Il padre è convinto come dietro il delitto ci fossero anche altre persone oltre ai coinvolti che sono ...

Desirée Piovanelli - un fantoccio impiccato al cancello dei genitori dopo la richiesta di riaprire le indagini : Il delitto della ragazzina di 14 anni nel 2002, per la procura di Brescia si è trattato di un atto intimidatorio. La famiglia ha chiesto di indagare ancora, mentre l'unico adulto in carcere per l'omicidio vuole la revisione del processo

