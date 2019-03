Dentro Forza Italia scoppia il caso Giovanni Toti Per Silvio Berlusconi la

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : 'Ecco il cog***'. Retroscena : terrificante sospetto Dentro Forza Italia : 'Eccolo, quel cog***'. Matteo Salvini sceglie l'ironia per rispondere a Silvio Berlusconi , ma nel centrodestra c'è poco da ridere. La battuta del Cav, un giudizio poco lusinghiero su chi sostiene il ...

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : "Ecco il cog***". Retroscena : terrificante sospetto Dentro Forza Italia : "Eccolo, quel cog***". Matteo Salvini sceglie l'ironia per rispondere a Silvio Berlusconi, ma nel centrodestra c'è poco da ridere. La battuta del Cav, un giudizio poco lusinghiero su chi sostiene il governo gialloverde, non trova ovviamente sponda nel leader della Lega, che in un comizio a Melfi rib

Silvio Berlusconi - voci Dentro Forza Italia : "Con Renzi e Salvini stesso errore". Retroscena : la "trattativa" : L'aria sta cambiando, ma non per Forza Italia. Mentre il Pd targato Zingaretti sta guadagnando terreno sul Movimento 5 Stelle e già sogna il sorpasso, non lo stesso sta accadendo sondaggi alla mano tra azzurri e Lega. "I forzisti - spiega Augusto Minzolini sul Giornale - stentano a riassorbire il vo

Silvio Berlusconi - il grosso problema Dentro Forza Italia : i due big che rischiano di venir trombati : Due "grosse" grana per Silvio Berlusconi e Forza Italia. Il meccanismo elettorale delle europee prevede l'alternanza di genere tra capolista e numero due in lista. Dietro al Cav, dunque, ci saranno solo donne e così a venire penalizzati saranno i notabili di sesso maschile. Leggi anche: "Quanti vot

Forza Italia - c'è il sì ufficiale. Poli Bortone resta Dentro se accetta le primarie - altrimenti spacca il centrodestra : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Berlusconi “pigliatutto” ma Dentro Forza Italia adesso regna il malumore generale : dentro Forza Italia il malumore è generico su tutti gli esponenti, un Berlusconi “pigliatutto” che non piace a tutti La candidatura da capolista di Silvio Berlusconi alle elezioni europee mette in agitazione Forza Italia. Di più, si rischia una clamorosa rivolta interna. Secondo Il Tempo, il Cav capolista “per effetto della parità di genere penalizzerebbe i candidati maschi” e viceversa “sarebbero avvantaggiate ...

Silvio Berlusconi verso una rinuncia storica. Gira una voce Dentro Forza Italia : colpo di scena alle urne : Punta tutto sull'Europa, Silvio Berlusconi . E per essere sicuro di non fallire alle elezioni europee secondo un retroscena del Messaggero sarebbe disposto a non candidarsi in tutte le circoscrizioni. ...