De Vito non molla la poltrona I Cinque Stelle insistono per sfrattarlo La Raggi

Mezzacapo : De Vito personaggio pubblico ma non aveva potere - con lui solo visibilità : Roma – “Lui e’ un personaggio pubblico ma di quelli che tagliava nastri perche’ non aveva potere”. E’ quello che l’avvocato Camillo Mezzacapo ha detto di Marcello De Vito nelle dichiarazioni spontanee rese al gip Maria Paola Tomaselli durante l’interrogatorio di garanzia, avvenuto dopo il suo arresto. Il legale e’ finito agli arresti in carcere, per il reato di corruzione nell’ambito di ...

Arresto De Vito - Raggi : "Non si torna al passato" : "Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta" in Campidoglio "sapevo che il vecchio sistema che insieme al M5S sto scardinando con ogni mia forza, avrebbe opposto ogni tipo di ...

De Vito : «Sono sereno» Ma non risponde al gip : Pier Francesco Borgia Roma «Chiarirò tutto. Sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo». Sono queste le poche parole raccolte ieri mattina dall'avvocato Angelo Di Lorenzo nel suo ...

Di Maio : non è caso Roma ma è caso De Vito - Raggi deve andare avanti : Roma – Virginia Raggi? “Ci siamo sentiti in questi giorni. Io non vedo il ‘caso Roma’, ma il caso De Vito che non voglio minimizzare ma che non sta piu’ nel Movimento da trenta secondi dopo che l’abbiamo saputo. La giunta deve andare avanti per portare a casa una missione”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, ospite ad Agora’ su Rai3. L'articolo Di Maio: non è caso Roma ma è caso De Vito, ...

Roma. Fassina. De Vito? La storia della mela marcia non funziona - Raggi si dimetta : Agenpress - "Purtroppo sono altre giornate brutte per Roma, altre giornate in cui ancora una volta la politica viene coinvolta da meritorie indagini della magistratura e questo rende ancora più complicato il rapporto tra cittadini e istituzioni. Il fatto che sia capitato ad un avversario politico non ...

Mazzette per lo stadio di Roma - indagato anche l’assessore Frongia. De Vito non risponde al gip : Si gonfia l’inchiesta sulle «Mazzette» che ieri mattina ha travolto il Campidoglio. l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato con l’accusa di corruzione nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Frongia, oggi assesso...

De Vito non risponde - Mezzacapo : 'nessuna tangente'. Il gip : 'emerge quadro desolante' : E' rimasto in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia, l'ex Presidente del Consiglio Comunale di Roma arrestato per corruzione. Si è invece difeso l'avvocato Camillo Mezzacapo, accusato di ...

Inchiesta stadio Roma - De Vito non risponde al gip : Inchiesta stadio Roma, De Vito non risponde al gip L'ormai ex presidente dell'assemblea capitolina si è avvalso della facoltà di non rispondere e chiede di essere ascoltato nei prossimi giorni: "Sono sereno, chiarirò tutto", ha detto al suo legale. Il gip: "Quadro desolante, corruzione ai vertici del ...

