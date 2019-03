De Laurentiis | «Ho investito tre milioni a Castel Volturno | Ancelotti ha detto che al Psg

ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2019) Universiadi Il presidente del Napoli Aurelio Deinterviene telefonicamente al Sabato delle idee «Speriamo che a Napoli funzionino tante altre cose oltre al Napoli»«Non sono tanto spettatore, perché faccio parte del comitato per le Universiadi. Misono preoccupato quando ho sentito che erano stati stanziati appena 4-5per lo stadio e la pista di atletica. Mi sono rivolto a De Luca, e gli ho chiesto dei sediolini, tabelloni, l’impiantistica, rifare le luci, mettere a posto gli spogliatoi, la tribuna stampa. De Luca ha messo a disposizione altri venti«Stiamo per firmare convenzione Calcio Napoli e Comune per altri dieci anni. Dopo le Universiadi, parleremo con il Comune per cercare di modificare ulteriormente il San Paolo, affinché l’Europa non si vergogni più quando viene a giocare al San Paolo».«Negli ultimi sei mesi hotrea ...

