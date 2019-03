David di Donatello 2019 | come sta il cinema italiano?

Fiorello contro i David di Donatello : 'Ai funerali persone più allegre di quelle viste in platea' : Con un video sui social, Fiorello contro i David di Donatello 2019 . Non per la conduzione di Carlo Conti, quanto per l'atmosfera del pubblico in sala. ' Ai funerali si vedono persone molto più ...

David di Donatello 2019 - tutte in nero e con le piume : i look delle star sul red carpet : Ieri sera è andata in scena a Roma la 64esima edizione dei David di Donatello , la cerimonia di premiazione che ogni anno rende omaggio alle personalità più talentuose del mondo del cinema italiano, e a trionfare è stato Matteo Garrone con " Dogman ", che si è aggiudicato ben 9 statuette. Tra i vincitori anche Alessandro Borghi con la sua interpretazione di Stefano ...

Fiorello stronca i David di Donatello : “Ai funerali si vedono persone molto più allegre e serene di quelle viste ieri in platea” : “Ai funerali si vedono persone molto più allegre e serene di quelle viste ieri in platea ai David“: parole di Fiorello che con la consueta schiettezza fa una sorta di recensione dello spettacolo andato in onda ieri sera su RaiUno. Durante una colazione al bar, lo showman sfoglia i giornali e gira un video poi postato sui social: “Non si riesce a fare uno spettacolo. E’ triste. Mi hanno invitato più volte a fare un numero, ...

David di Donatello - trionfa Dogman di Matteo Garrone : E' la serata del grande cinema italiano, la notte dei David di Donatello 2019. La serata in cui ha trionfato Dogman di Matteo Garrone con nove premi compreso miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura. "Che bella serata - ha detto Garrone - grazie abbiamo fatto insieme questo film. Speriamo che se i televisori diventano sempre più grandi le sale cinematografiche non diventino sempre più piccole". Sul palco per ricevere il premio alla ...

David di Donatello : le star dal red carpet - a Dogman vanno 9 premi : Il 27 marzo 2019 a Roma si è svolta la sessantaquattresima edizione del premio del David di Donatello, esattamente la trentasettesima consecutiva che si svolge solamente nella capitale. In tutti questi anni si sono susseguiti diversi presentatori che hanno avuto l'onore di dar voce alla cerimonia: da Lello Bersani e Anna Maria Gambineri passando per Paolo Villaggio, Milly Carlucci, Pippo Baudo, Mike Bongiorno e tanti altri, fino ad arrivare a ...