Dalle strade del Bronx all' Arco di Trionfo | storia della Breakdance e di chi l' ha resa

(Di sabato 30 marzo 2019) L'esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha accettato la proposta della commissione del programma olimpico per i Giochi di Parigi 2024 e ha così ammesso "provvisoriamente" 4 nuove discipline sportive, tra le quali spicca il breakdancing (danza sportiva in Italia definita col termine improprio di 'breakdance', ma ormai di accezione comune anche grazie al film del 1984 di Joel Silberg, con Lucinda Dickey e Adolfo Quinones)."La decisione finale dovrebbe essere psolo alla fine del 2020", ha precisato il presidente del Cio Thomas Bach. E così il Toprock, il Powermove, il Freeze o il Suicide, tecniche che hanno reso celebre questo tipo di danza, identificativa della cultura hip hop, presto potrebbero diventare termini noti a tutti.La breakdance è una danza di strada creata dai teenager afro e latino-americani del Bronx di New York che prendevano parte alle feste ...

