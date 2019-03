Dalla Spagna | Real Madrid | Zidane ' taglia' il figlio? I motivi

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna : accordo Zidane-Pogba : Secondo quantor scrive il portale 'OKDiario' e rilancia il sito 'Sport.es' infatti, su Pogba oltre al costante pressing della Juventus che lo rivorrebbe in bianconero va registrato soprattutto l'...

Coutinho-Juventus - clamoroso Dalla Spagna : c’è il piano bianconero : COUTINHO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Sport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Coutinho qualora i bianconeri entrassero nell’ottica delle idee di privarsi di Dybala. Situazione totalmente da valutare con estrema calma e pazienza. Tutto dipenderà, innanzitutto, dal nuovo potenziale allenatore bianconero e dalle nuove scelte tattiche che si faranno. […] More

Juventus - Pogba rimane l’obiettivo principale : le ultime Dalla Spagna : Juventus Pogba – Il sogno dei tifosi bianconeri non è sfumato e, a confermare le voci, ci pensano alcuni rumors provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportano gli spagnoli di “As”, infatti, c’è proprio la Signora sulla strada che vorrebbe il centrocampista francese al Real Madrid. Pogba ha ammesso che gli piacerebbe giocare agli ordini di Zidane […] L'articolo Juventus, Pogba rimane l’obiettivo principale: ...

Mercato Barcellona - Dalla Spagna insistono : Griezmann e i blaugrana si cercano : Si susseguono ormai da settimane voci in merito ad un presunto interessamento del Barcellona per Antoine Griezmann. “Le petit diable” qualche giorno fa si è detto stufo dei continui rumors a tal punto da intervenire pubblicamente smentendo difatti qualsivoglia trattiva. Ma i media spagnoli continuano ad insistere: i blaugrana e l’attaccante francese si cercano. Da quanto emerge dal Mundo Deportivo, le loro strade alla ...

Mercato Inter - la bomba Dalla Spagna : in arrivo Modric grazie alla… Juventus : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il fondamentale match di campionato contro la Lazio, vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League. Fiducia ritrovava in casa nerazzurra dopo il successo nel derby contro il Milan, l’intenzione adesso è quella di iniziare una striscia di risultati positivi. Nel frattempo si continua a parlare di Mercato, in particolar modo notizia importante che arriva direttamente ...

Spagna - Morata si toglie qualche sassolino Dalla scarpa : “molti sperano che non segni per criticarmi” : L’attaccante spagnolo ha parlato dopo il match vinto dalla Spagna contro Malta, un successo raggiunto grazie ai suoi gol Una doppietta utile per battere Malta, permettendo così alla Spagna di ottenere altri tre punti verso la qualificazione ad Euro 2020. Alvaro Morata si gode il momento, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “ci sono molte persone che sperano che io non segni per criticarmi – le parole di ...

Juve - rumors Dalla Spagna : Perez offre Kroos per Pjanic : TORINO - La più grande innovazione, a volte, è la tradizione. E così, in un mercato che ha ormai squarciato il tabù delle offerte a tre cifre, trova ancora posto l'antica arte del baratto. L'ultima ...

Ergastolo per Igor il russo : il killer collegato Dalla Spagna in videoconferenza : per , . Il gup Alberto Ziroldi ha deciso il massimo della pena per il killer serbo, al secolo Norbert Feher, processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del ...

Pogba-Juventus - clamoroso Dalla Spagna : il francese torna bianconero! : POGBA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di riportato Paul Pogba in bianconero. Sul giocatore francese resta forte anche l’interesse del Real Madrid, società pronta ad irrompere con grande impeto sul centrocampista francese attualmente in forza allo United. Il club inglese potrebbe aprire all’addio di Pogba […] More

Mercato Juventus - Dalla Spagna : tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri : Mercato Juventus – La stagione della Juventus può essere considerata importante, scudetto praticamente ipotecato e pass staccato per i quarti di finale, attesa per il doppio confronto contro l’Ajax. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa anche al Mercato per la prossima stagione, importanti novità arrivano direttamente dalla Spagna. “La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba”, scrive il quotidiano ...

Mercato Real - Dalla Spagna confermano : “Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Varane-Juventus - offerta monstre di Paratici : retroscena Dalla Spagna : Varane-Juventus – Raphael Varane via dal Real Madrid a fine stagione: la notizia svelata da ‘L’Equipe’ due giorni fa ha dato il la ad una ridda di voci di mercato. All’interno del club castigliano e nello spogliatoio, però, l’indiscrezione non ha sorpreso. Secondo ‘As’, infatti, già dall’inizio di questa stagione si sarebbe visto un calciatore distratto, anche in campo, soprattutto quando è ...