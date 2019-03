Cybersicurezza | mille italiani spiati sul cellulare “Software creato da società di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Un migliaio di cittadinisono stati intercettati per errore da uno spywareda un’azienda italiana, che sarebbe stato venduto alla Polizia di Stato. Lo scrive, nel suo blog ufficiale, laSecurity without borders, che in collaborazione con Motherboard ha effettuato la scoperta. Sotto accusa c’è un malware, dal nome Exodus, che è stato programmato dallacalabrese eSurv che produce soluzioni per la sorveglianza e che, con tutta probabilità, è stato diffuso per errore sul Play Store di Google. Circa un migliaio di persone lo hanno scaricato, perché contenuto in applicazioni ottenibili gratuitamente. Exodus è in grado di effettuare numerosissime operazioni sul telefono della vittima, perché studiato appositamente per spiare i criminali. Può registrare le telefonate, l’audio ambientale, così come copiare gli sms e i numeri di telefono in ...

