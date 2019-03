Crisi venezuelana | Trump apre al dialogo con Putin e Xi Jinping

La Crisi venezuelana procede al rallentatore : L’autoproclamato presidente ad interim è tornato nel paese, ma non è stato arrestato; gli Stati Uniti non sembrano sul punto di invadere il Venezuela. Forse c’è spazio per una transizione pacifica. Leggi

Juan Guaidó - leader dell’opposizione venezuelana - ha detto di provare «profondo sconcerto» per la decisione del governo italiano di non schierarsi nella Crisi del Venezuela : Juan Guaidó, capo dell’opposizione Venezuelana che si è autoproclamato presidente del Venezuela, ha criticato il governo italiano sulla crisi Venezuelana, accusandolo di non prendere una posizione netta contro il presidente Nicolás Maduro e di non chiedere «con forza, libere elezioni,