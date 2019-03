Cremonese-Verona 1-1 | punto che serve a poco ad entrambe le squadre FOTO ...

Cremonese - Verona : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Venerdì 29 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la web cronaca in diretta . La presentazione del match QUI Cremonese - Rastelli ...

Cremonese-Hellas Verona - Serie B : diretta tv in chiaro su Rai Sport venerdì 29 marzo : Dopo la sosta per le partite di qualificazione ad Euro 2020, tornerà in campo la Serie B. Il campionato cadetto proporrà la 30ª giornata nel weekend. Ad aprire il programma sarà l’anticipo tra Cremonese ed Hellas Verona venerdì 29 marzo alle ore 21:00. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport, non solo su DAZN. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 1-1. I ragazzi di Massimo Rastelli erano passati in svantaggio sul campo ...