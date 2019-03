Congresso famiglie - Salvini a Di Maio : «Sfigato chi parla di mamma e papà? Sono orgoglioso di esserlo». Conte : «Studi prima di parlare» : Il meeting scaligero spacca il governo, il leader leghista attacca media e femministe: «Non Sono qui per togliere diritti ma dico no a utero in affitto e adozioni gay». La replica di Palazzo Chigi sulle adozioni veloci: «Si rimbocchi le maniche e lavori»

Congresso famiglie - Salvini a Di Maio : «Sfigato chi parla di mamma e papà? Sono orgoglioso di esserlo». Conte : «Studiate prima di parlare» : Poi l'attacco alla stampa, «Dal mondo del giornalismo, e lo dico da giornalista, su questo convegno c'è stato un mix di ipocrisia, benpensantismo, malafede», e alle associazioni in corteo : «Queste ...

Giulia De Lellis contro il Congresso delle Famiglie : 'Una cosa brutta - è del medioevo' : Mentre a Verona è in corso il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie, un personaggio molto amato ha deciso di schierarsi pubblicamente contro questa manifestazione: stiamo parlando di Giulia De Lellis, l'influencer che vanta quasi 4 milioni di followers su Instagram. È proprio tramite il suo seguitissimo account, infatti, che la giovane ha espresso tutta la sua contrarietà nei confronti dell'evento che sta andando in scena nella sua città in ...

Congresso delle famiglie - Salvini replica a Di Maio : 'Orgoglioso di essere sfigato' : Il Congresso mondiale delle famiglie, giunto alla sua seconda giornata, continua a far parlare di sé. E, in una Verona blindata, arriva anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Accolto da applausi e da qualche fischio dei contestatori il leader leghista ha replicato alla "frecciatina" che Luigi Di Maio gli aveva lanciato qualche giorno fa: "Se parlare di famiglia è da sfigati, io sono orgoglioso di esserlo" Non vogliamo togliere ...

Verona - il corteo di 'Non una di meno' contro il Congresso delle famiglie : A Verona per manifestare contro il Congresso mondiale delle famiglie, in difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBTQI. Migliaia di persone al corteo organizzato da 'Non una di meno', la ...

Congresso famiglie - in migliaia al corteo femminista di Verona. FOTO : Congresso famiglie, in migliaia al corteo femminista di Verona. FOTO Oltre 25mila persone, secondo le stime della Questura, partecipano alla contromanifestazione insieme a Cgil, Cisl e Uil. L'associazione "Non una di meno": "Siamo 100mila". Forza Nuova lancia raccolta firme per referendum abrogativo della 194 ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : è arrivato al di Verona mentre per le strade della città che ha il patrocinio del ministro della Famiglia Fontana. Al grido di 'Matteo, Matteo!' il ministro dell'Interno Salvini è arrivato al palazzo ...

Congresso famiglie - Salvini : “Tanta polemica - neanche se fossi andato a congresso scippatori” : “Ci sono stati molti giornalisti che mi chiamavano chiedendomi ‘Salvini, ma veramente vai al congresso della famiglia?’, neanche stessi andando al congresso degli scippatori o dei molestatori seriali”. Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, durante il suo intervento al congresso mondiale delle famiglie L'articolo congresso famiglie, Salvini: “Tanta polemica, neanche se fossi andato a congresso ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Congresso delle famiglie - la contromanifestazione a Verona. "Siamo 100mila" : Una marea umana colora Verona . Alle ore 14,30 sono già migliaia alla contromanifestazione al Congresso delle Famiglia , lanciato da Non una di meno . "Siamo 100mila", dicono gli organizzatori. Gli ...

Orgoglioso di essere sfigato! Congresso famiglie - Matteo Salvini risponde a Di Maio : Dal palco del Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini risponde al suo collega Luigi Di Maio, proprio sulla sua partecipazione all'evento: "Se parlare di mamme, papà e bimbi è da 'sfigati', io sono Orgoglioso di essere sfigato”. E non manca uno scontro sulle adozioni con il M5s.

Congresso famiglie - Salvini : "Sostengo l'Italia che fa figli". Di Maio : "A Verona i fanatici" : L'evoluzione della famiglia è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale", dice il presidente della Camera. "Le ...

Congresso famiglie - Landini : “Salvini ha grave responsabilità”. E sul dissenso di Di Maio : “Si chieda con chi fa contratti” : “Credo che Salvini si assume una grave responsabilità perché il governo in questo caso non avrebbe dovuto assumere quei valori lì, e perché lui dovrebbe essere il ministro di tutti non di una parte soltanto”. Lo ha affermato il segretario Cgil Maurizio Landini, prima della partenza del corteo contro il Congresso della famiglia di Verona. “Di Maio – ha aggiunto Landini, a proposito del dissenso detto M5s – ha fatto ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini : ?no utero in affitto - femministe pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...