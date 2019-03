CONGRESSO FAMIGLIE Quando manca l' esperienza resta solo un Family pride

Verona - feti di gomma come “gadget” al CONGRESSO delle Famiglie | : L’ex presidente della Camera Boldrini sui “gadget”: «È un’operazione mostruosa» |

Giorgia Meloni/ 'Sì alla castrazione chimica - domani sarò al CONGRESSO famiglie' : Giorgia Meloni ospite questo pomeriggio di Canale 5, ha toccato vari temi come il Congresso delle famiglie e le pene nei confronti degli stupratori

CONGRESSO FAMIGLIE - attacco alla 194. Senatrice Drago sul palco - ira M5s : Non è affatto soft l'inizio dei lavori del Congresso Mondiale delle famiglie cominciato oggi in una Verona blindata. I relatori accendono gli animi e senza giri di parole dicono ai...

CONGRESSO delle famiglie di Verona - Salvini prende le distanze : «La 194 non si tocca» - ma oggi sarà sul palco - : Matteo Salvini a Verona arriverà oggi, poco prima del suo intervento previsto per le 17, e poi ripartirà senza indugi. Il Congresso mondiale delle famiglie rappresenterà per il vicepremier «una mezz'...

CONGRESSO delle Famiglie - la dissidente grillina sul palco : Il Congresso delle Famiglie agita e non poco il Movimento Cinque Stelle. Il raduno di Verona ha ricevuto l'appoggio della Lega. Il ministro Salvini ha più volte sostenuto le posizioni del Congresso e con Di Maio non sono mancate le scintille nelle ultime settimane. Ma ad infuocare lo scontro tra Lega e M5s c'ha pensato il ministro alla Salute, Giulia Grillo: "Come Movimento 5 Stelle", relativamente al Congresso delle Famiglie organizzato a ...

Orvieto solidale alla contro-manifestazione per il 'CONGRESSO Mondiale delle Famiglie' : In modo particolare, anche alla luce di tutti i fatti di cronaca che riportano quotidiane violenze e vessazioni fisiche e psicologiche sulle donne, non è pensabile sostenere un ideale di "famiglia ...

CONGRESSO FAMIGLIE - domani "metà" governo |Al via con attacco alla 194 : aborto è omicidio | Senatrice M5s a sorpresa sul palco : Il leader del Family Day, Gandolfini: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

CONGRESSO FAMIGLIE - Luca Zaia : “A Verona per dire che l’omofobia è una malattia” : La Regione Veneto ha dato il patrocinio all'evento di Verona. Oggi il governatore leghista Luca Zaia ha espresso la sua personale opinione sull'omosessualità: "Mi auguro che finalmente si possa chiarire che l'omofobia è una patologia, e non la voglia di portare avanti un'idea che viene considerata sana".Continua a leggere

A Verona famiglie a CONGRESSO - ma è scontro sull'aborto : E dunque se la senatrice rincara la dose dal palco spiegando che il M5s non una realt politica legata solo alle dichiarazioni di questi giorni, ci sono anche senatori e deputati che hanno apertura ...

CONGRESSO mondiale delle famiglie? No - dell'oscurantismo! : C'è l'odio verso la donna e la sua emancipazione sociale e politica. Contro gli omosessuali, che dovrebbero convertirsi - come se l'orientamento sessuale fosse una confessione religiosa o un credo ...

A Verona parte tra le contraddizioni il CONGRESSO delle famiglie - con messaggi opposti su 194 e gay : Distribuiti gadget-choc contro l'interruzione della gravidanza: un feto di gomma. Il fondatore del Family Day, Gandolfini: 'L'aborto è un omicidio'. Salvini replica: 'Le conquiste sociali non si ...

CONGRESSO FAMIGLIE - dalle critiche a gay e aborto ai feti come gadget : 'È l'alba di una rinascita'. La sinistra : 'Oscurantismo' : ... rimettendo in circolo nell'opinione pubblica idee, stereotipi e falsità che erano state sconfitte da tempo dalle battaglie di civiltà delle donne, del movimento Lgbt e dalla stessa scienza '. I ...

La più corrosiva delle critiche al CONGRESSO delle famiglie : ecco il saluto delle pompe funebri Taffo : Ma le immagini dello humour mortuario riescono a intercettare anche gli argomenti più stringenti di cronaca. «Non gli credete, io non sono una serie TV. Sono morto nel 2017 ed oggi uccideranno mio ...

Famiglie - Giulia Bongiorno a sorpresa contro il CONGRESSO anti aborto : "La mia famiglia è fatta da me e da mio figlio e mi sembra una famiglia splendida. Non si arretrerà di un millimetro rispetto ai diritti delle donne né rispetto all'autodeterminazione della donna". Giulia Bongiorno, a sorpresa, si scaglia contro il congresso di Verona pro famiglia tradizionale in cu