Congresso Famiglie | Papa Francesco ' Sostanza va bene' ' Ma il metodo è sbagliato'

Papa Francesco - parole pesantissime sul Congresso delle famiglie : "Cosa non condivido" : Sul Congresso della famiglia di Verona, Papa Francesco mostra di nutrire qualche dubbio. Lo fa nel corso del volo che lo ha portato a Rabat, parlando con i giornalisti: "Verona? Non mi sono occupato di Verona. Ho letto...". Poi, però, aggiunge: "La risposta del Segretario di Stato mi è sembrata gius

Congresso Famiglie a Verona - al via la contro-manifestazione femminista : in 20mila al corteo : Sono circa 20mila le persone presenti al corteo femminista, organizzato da 'Non una di meno' a Verona, in segno di protesta e disapprovazione contro il Congresso mondiale delle famiglie iniziato ieri nella città veneta. Interviene anche Papa Francesco sul convegno: "La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato".Continua a leggere

Congresso delle famiglie di Verona - in 20mila alla contromanifestazione femminista : Scendono in piazza nel secondo giorno del Congresso delle famiglie a Verona, quello in cui è previsto l'intervento di Matteo Salvini . «Due parole chiave, resistere per esistere» dice Monica Cirinnà, «...

Congresso Famiglie - Papa Francesco dal Marocco : 'Bene sostanza - metodo sbagliato' : ... non molto sulle modalità' come a marcare differenze con gli organizzatori che sui temi della famiglia e della vita hanno messo in piedi un evento capace di spaccare il mondo cattolico al punto che ...

Marcia il corteo delle donne contro il Congresso delle famiglie di Verona : La "contromanifestazione" per il Congresso delle famiglie di Verona è iniziata. Organizzata dall'associazione Non Una Di Meno, sostenuta da una moltitudine di sigle del mondo dell'associazionismo – anche cattolico- e della difesa dei diritti della comunità LGTBQ, si pone come antitesi al Congresso delle famiglie di Verona in cui sono riunite associazioni e sigle antiabortiste, pro life e ultra cattoliche. Si parla di 10mila ...

Congresso delle famiglie - femministe in piazza : foto della Boldrini col simbolo del Medioevo : Congresso delle famiglie sotto assedio. Oggi a Verona arriva la contro manifestazione promossa dai sindacati cui non poteva mancare Laura Boldrini . L'ex presidente del Senato, appena giunta a Verona, ...

Congresso Famiglie a Verona - atteso Salvini. Protesta femminista. LIVE | : Secondo giorno della manifestazione. Al via la contromanifestazione femminista. Forza nuova lancia la raccolta di firme per un referendum abrogativo della 194. Nel pomeriggio l'intervento del ...

Il Papa e il Congresso delle famiglie : «Verona? Non me ne sono occupato» : Ho letto la risposta del segretario di Stato sul convegno di Verona e mi è sembrata equilibrata». Così Papa Francesco ha risposto sul volo da Roma per Rabat alla domanda su cosa pensasse del convegno sulla famiglia in corso a Verona

Congresso Famiglie Verona - Salvini oggi sul palco : «L'aborto non si tocca» : dal nostro inviato Verona La sorpresa si chiama Tiziana Drago, sconosciuta senatrice del M5S, che si è goduta 15 minuti di celebrità parlando al Congresso mondiale della famiglia,...

Congresso delle famiglie - a Verona è il giorno di Salvini : Anche dei rappresentanti del governo oggi a Verona per il Congresso mondiale delle famiglie che già ieri ha provocato tensioni e polemiche in particolare sull'aborto. Sul palco il ministro dell'...

Congresso Famiglie Verona - la figlia del leader del Family day Maria Gandolfini a Tpi : “Evento retrogrado e maschilista” : “Il Congresso delle famiglie? Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado”. Maria Gandolfini, figlia 36enne del leader del Family Day Massimo Gandolfini, è tornata sul Congresso di Verona in un’intervista video a TpiNews (qui la versione integrale). “Mio padre vuole che io bruci all’inferno perché sono separata. Mi considera un mostro. Lui ritiene che la mia famiglia sia da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Da lui ...

Congresso Famiglie Verona - piazza Bra blindatissima tra striscioni e canti di protesta : la contro-manifestazione al via : La città di Verona si prepara alla marcia lanciata dai movimenti Lgbt per protestare contro il Congresso delle famiglie. Fin dalle prime ore della mattina, la polizia ha chiuso con mezzi blindati le vie d’accesso al luogo del convegno, ma alcuni gruppi di manifestanti hanno manifestato il proprio dissenso nella piazza Bra con striscioni e canti di protesta. L'articolo Congresso famiglie Verona, piazza Bra blindatissima tra striscioni e canti di ...

Congresso della Famiglie a Verona - il capotreno ai passeggeri : "Famiglia è dove c'è amore" : "Questo week end più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: famiglia è dove c'è amore", è stato questo l'annuncio che oggi è risuonato nel treno Italo 8973 diretto a Venezia Santa Lucia.A pronunciare le parole è stato il capotreno, una volta che il convoglio si è fermato nella stazione di Verona Porta Nuova, nella città dove ...

Congresso Famiglie a Verona - ancora polemiche. Atteso Salvini. LIVE - : Al via il secondo giorno della manifestazione. In piazza anche il corteo femminista. Forza nuova lancia la raccolta di firme per un referendum abrogativo della 194. Nel pomeriggio l'intervento del ...