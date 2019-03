Congresso famiglia | Grillini | Io agli antipodi ma non censuro

Congresso sulla famiglia - Fondamenta - Cambiamo Cesena dal basso : 'Attacco ai diritti delle donne' : 'Consideriamo il Congresso Mondiale delle famiglie di Verona un evento ostile ai diritti umani. Sono, infatti, sotto attacco tutti i diritti conquistati dalle donne: il divorzio, l'aborto e la riforma ...

Congresso Verona - De Luca : “Iniziativa di chi magari ha 2 o 3 divorzi e 5 o 6 figli fuori da famiglia”. E attacca De Magistris : “Congresso delle famiglie a Verona? Non è una iniziativa sulla famiglia, ma sulla regressione culturale. Sembra una iniziativa che ha come obiettivo un arretramento sul piano dei diritti e anche del senso comune. E, al solito, crea nel Paese un clima di angoscia e di scontri”. Così, a Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo j‘accuse al 13mo Congresso mondiale delle famiglie, in corso a ...

Famiglia : Mangano (Db); 'Sono gay e dico sì al Congresso di Verona' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "Troppa retorica, opportunismo e propaganda politica dietro le barricate sul congresso Mondiale delle Famiglie. È ora di finirla con gli stereotipi e iniziare a pensare in chiave liberale: io dico fortemente Si". Sandro Mangano, attivista per i diritti omosessuali e fr

Congresso famiglie - a sorpresa sul palco la senatrice M5s Drago : “Alcuni di noi hanno apertura pro famiglia tradizionale” : A sorpresa sul palco del Congresso mondiale della famiglia, cominciato oggi a Verona e definito più volte da Luigi Di Maio e da altri esponenti del M5s il “Medioevo“, si è presentata anche una senatrice Cinquestelle. Tiziano Drago ha violato il diniego alla partecipazione all’incontro pronunciato nei giorni scorsi dal suo capo politico e dal palco ha dichiarato: “Il M5s non è una realtà politica legata solo alle dichiarazioni ...

Congresso della famiglia : Eva Crosetta - la madrina di Verona voluta in Rai da Freccero : Una lunga carriera televisiva alla spalle, veneta di origine anche se ormai romana di adozione, Eva Crosetta è la madrina del Congresso mondiale delle famiglie, in programma fino a domenica. La ...

Congresso Verona - Maglie su La7 : “C’è visione omocentrica contro famiglia naturale”. Boldrini : “Ma quando mai?” : A poche ore dall’apertura del Congresso delle famiglie, l’evento mondiale in programma a Verona da venerdì 29 marzo a domenica 31, la giornalista Maria Giovanna Maglie, in collegamento con PiazzaPulita su La7, ha difeso gli ospiti in scaletta. “Andrò a sentire cosa dicono. C’è una tendenza mondiale contro la famiglia naturale e omocentrica che mi spaventa. Non ho dubbi”. Di opinione opposta Laura Boldrini, che in studio ...

Congresso Verona - la comunione famiglia-sovranismo che fa comodo alla Lega. Ospiti i fedeli di Putin e gli amici di Fidesz : Antiabortisti, membri di organizzazioni che combattono i diritti Lgbt e attivisti pro-life arrivano da Europa, America, Africa e Oceania per partecipare al Congresso Mondiale della Famiglia, a Verona. Ma la discussione sulla difesa di quella che gli organizzatori definiscono “la famiglia naturale o tradizionale” non sarà il solo collegamento tra chi prenderà parte all’evento, compresi anche gli esponenti del governo italiano come il vicepremier ...

Congresso di Verona sulla famiglia : c'è chi scende dall'Arena : Dall'ufficio stampa stamane pronosticavano una giornata "epocale". Anche per gli organizzatori lo è, il giorno prima di un punto di inizio importante: da domani potrebbe partire la legittimazione del loro progetto.Intanto, chissà che non sia venuto meno qualche altro relatore, com'è successo ieri sera con il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che ha rinunciato per le polemiche innescate dalla notizia della sua ...

Famiglia - bufera per Blangiardo : presidente Istat rinuncia a Congresso di Verona : Doveva partecipare come 'professore di demografia', ma il clamore suscitato per la sua partecipazione lo ha spinto al dietrofront. Tra gli altri hanno protestato la Flc Cgil e FemminIstat, chiamando ...

Famiglia : Pd Veneto - da Congresso Verona attacco ai diritti delle persone : Padova, 28 mar. (AdnKronos) - "Il congresso di Verona in programma questo fine settimana è un violento attacco ai diritti della donna e alle prerogative individuali dei cittadini". Lo afferma il segretario Veneto del Partito democratico, Alessandro Bisato, preoccupato dalla "strumentalizzazione del

Congresso sulla Famiglia : il presidente Istat diserterà : Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, è stato invitato al Congresso mondiale sulla Famiglia che andrà in scena a Verona nel weekend e aveva inizialmente confermato la sua presenza, in qualità di studioso, tuttavia ieri l'ha ritirata perché è stato travolto dalle polemiche. Con un comunicato stampa l'Istat ha annunciato:"Il presidente Blangiardo, a fronte del clamore che sta suscitando una sua eventuale presenza - peraltro come studioso ...

Famiglia : Cgil in corteo contro il Congresso Mondiale di Verona : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) - “La Cgil del Veneto in piazza con migliaia di donne e uomini per sostenere che una società aperta alla differenze, che tutela le diverse forme di Famiglia che oggi già esistono e che facilita la realizzazione della donna a 360° è una società nella quale può esserci mag

Famiglia : M5S e Pd - Regione Veneto ritiri patrocinio a Congresso di Verona : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - I Gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, swl Veneto unitamente ai consiglieri regionali Piero Ruzzante (LeU), Patrizia Bartelle (IIC) e Cristina Guarda (AMP), hanno chiesto “la revoca del patrocinio della Regione Veneto al XIII Congresso mo