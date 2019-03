Congresso famiglia | 5mila in marcia nel contro corteo | Verona blindata

Congresso di Verona. Famiglia - le voci delle opposte platee che non si parlano : Chiaro il riferimento all'utero in affitto, che è un reato in tutte le nazioni del mondo tranne 18 Paesi, ma che fuori, nella piazza antagonista del Congresso, nessuno nomina. Ma il mattatore sul ...

Congresso della Famiglie a Verona - il capotreno ai passeggeri : "Famiglia è dove c'è amore" : "Questo week end più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: famiglia è dove c'è amore", è stato questo l'annuncio che oggi è risuonato nel treno Italo 8973 diretto a Venezia Santa Lucia.A pronunciare le parole è stato il capotreno, una volta che il convoglio si è fermato nella stazione di Verona Porta Nuova, nella città dove ...

Verona - Bondesan : Congresso è defibrillatore per la famiglia : Milano, 30 mar., askanews, - "Rappresentiamo una buona parte del mondo evangelico che si interessa alle problematiche etico-morali, siamo a Verona al Congresso mondiale delle Famiglie perchè consideriamo questo Congresso un defibrillatore positivo per la famiglia e ...

Congresso famiglie Verona - capotreno a passeggeri 'Famiglia è dove c è amore' : 'Questo week end più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: Famiglia è dove c'è amore'. È stato questo il saluto che il capotreno del convoglio Italo ...

M5S "alternativo" al Congresso Famiglia : 9.28 Il M5S boicotta il Congresso di Verona e organizza a Roma un contro-evento per i giovani. Alla manifestazione parteciperanno il vicepremier Luigi Di Maio e il sottosegretario Spadafora. A partire dalle 15.30, circa 600ragazzi provenienti da tutta Italia si riuniranno al Teatro 10 di Cinecittà. Avranno l'occasione di confrontarsi sul loro futuro dialogando direttamente con gli esponenti del M5S.

Congresso mondiale sulla famiglia a Verona : dopo Salvini c'è Legrottaglie : 'La politica? Io posso solo pregare Dio che li illumini per prendere le decisioni giuste, ma certo non posso dare consigli. Loro al governo devono essere sostenuti. La chiusura dei porti di Salvini? ...

Congresso famiglia - Grillini : "Io agli antipodi ma non censuro" : Di passare da censurato a censore non ne vuole sapere. Neanche adesso che al Congresso mondiale delle famiglie, a Verona, si predicano posizioni ultraconservatrici, del tutto antitetiche alle sue ...

Congresso sulla famiglia - Fondamenta - Cambiamo Cesena dal basso : 'Attacco ai diritti delle donne' : 'Consideriamo il Congresso Mondiale delle famiglie di Verona un evento ostile ai diritti umani. Sono, infatti, sotto attacco tutti i diritti conquistati dalle donne: il divorzio, l'aborto e la riforma ...

Congresso Verona - De Luca : “Iniziativa di chi magari ha 2 o 3 divorzi e 5 o 6 figli fuori da famiglia”. E attacca De Magistris : “Congresso delle famiglie a Verona? Non è una iniziativa sulla famiglia, ma sulla regressione culturale. Sembra una iniziativa che ha come obiettivo un arretramento sul piano dei diritti e anche del senso comune. E, al solito, crea nel Paese un clima di angoscia e di scontri”. Così, a Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo j‘accuse al 13mo Congresso mondiale delle famiglie, in corso a ...

Famiglia : Mangano (Db); 'Sono gay e dico sì al Congresso di Verona' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "Troppa retorica, opportunismo e propaganda politica dietro le barricate sul congresso Mondiale delle Famiglie. È ora di finirla con gli stereotipi e iniziare a pensare in chiave liberale: io dico fortemente Si". Sandro Mangano, attivista per i diritti omosessuali e fr

Congresso famiglie - a sorpresa sul palco la senatrice M5s Drago : “Alcuni di noi hanno apertura pro famiglia tradizionale” : A sorpresa sul palco del Congresso mondiale della famiglia, cominciato oggi a Verona e definito più volte da Luigi Di Maio e da altri esponenti del M5s il “Medioevo“, si è presentata anche una senatrice Cinquestelle. Tiziano Drago ha violato il diniego alla partecipazione all’incontro pronunciato nei giorni scorsi dal suo capo politico e dal palco ha dichiarato: “Il M5s non è una realtà politica legata solo alle dichiarazioni ...

Congresso della famiglia : Eva Crosetta - la madrina di Verona voluta in Rai da Freccero : Una lunga carriera televisiva alla spalle, veneta di origine anche se ormai romana di adozione, Eva Crosetta è la madrina del Congresso mondiale delle famiglie, in programma fino a domenica. La ...

Congresso Verona - Maglie su La7 : “C’è visione omocentrica contro famiglia naturale”. Boldrini : “Ma quando mai?” : A poche ore dall’apertura del Congresso delle famiglie, l’evento mondiale in programma a Verona da venerdì 29 marzo a domenica 31, la giornalista Maria Giovanna Maglie, in collegamento con PiazzaPulita su La7, ha difeso gli ospiti in scaletta. “Andrò a sentire cosa dicono. C’è una tendenza mondiale contro la famiglia naturale e omocentrica che mi spaventa. Non ho dubbi”. Di opinione opposta Laura Boldrini, che in studio ...

Congresso Verona - la comunione famiglia-sovranismo che fa comodo alla Lega. Ospiti i fedeli di Putin e gli amici di Fidesz : Antiabortisti, membri di organizzazioni che combattono i diritti Lgbt e attivisti pro-life arrivano da Europa, America, Africa e Oceania per partecipare al Congresso Mondiale della Famiglia, a Verona. Ma la discussione sulla difesa di quella che gli organizzatori definiscono “la famiglia naturale o tradizionale” non sarà il solo collegamento tra chi prenderà parte all’evento, compresi anche gli esponenti del governo italiano come il vicepremier ...