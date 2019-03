Congresso delle famiglie di Verona | la contromanifestazione femminista nel giorno

Verona - seconda giornata al Congresso mondiale delle Famiglie : Verona, 30 mar., askanews, - Tra le polemiche ha preso il via la seconda giornata del congresso mondiale delle Famiglie a Verona. Nella prima giornata si sono viste ben poche Famiglie, ma c'è stato un ...

La figlia del leader del Congresso delle Famiglie a TPI : 'Mio padre maschilista - Dio ama le famiglie arcobaleno' : ... la frase schock della relatrice del Congresso di Verona "Noi, femministe di tutto il mondo, invaderemo Verona per dire no al Congresso-vergogna sulla famiglia"

Cinque questioni da affrontare per sopravvivere al Congresso delle famiglie di Verona : Il Congresso di Verona è partito, tra macabri feti di gomma e simpatiche esternazioni contro gay e legge 194. Il clamore attorno è intanto cresciuto al punto da toccare anche i delicati equilibri di governo: il M5s, da una parte, lancia siluri contro l’evento; dall’altra, la Lega (a quanto si legge) sta smorzando i toni prima più entusiastici e gli stessi Zaia e Salvini – in modo un po’ cerchiobottista, in verità – si sono premurati ...

Congresso delle famiglie - il monologo di Crozza : “L’evento dell’anno… del 1400 - però è sempre un evento” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata su Nove – Maurizio Crozza, con la solita pungente ironia, commenta così Il Congresso Mondiale delle famiglie: “È l’evento dell’anno… dell’anno 1400, però è sempre un evento” “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Congresso delle famiglie, il monologo di Crozza: “L’evento dell’anno… del 1400, però è ...

Chi sono le femministe contro il Congresso delle famiglie di Verona : Da anni Verona è un laboratorio per le politiche dell’estrema destra, ma ha anche una storia interessante di femminismo e resistenza. Leggi

Vincenzo Spadafora contro il Congresso delle Famiglie "A Verona il passato - con noi a Roma il futuro" : "A Roma si celebreranno le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, intervistato da diversi quotidiani, sul Congresso delle Famiglie di Verona, cui contrappone l'appuntamento a cui parteciperà insieme a Luigi Di Maio con 600 giovani a Cinecittà. Spadafora annuncia poi che "il 17 maggio, patrocinerò la giornata internazionale dei diritti Lgbt ...

Congresso delle famiglie - la grillina Drago si ribella a Di Maio : che fine rischia di fare : A sorpresa la senatrice grillina Tiziana Drago è comparsa tra i relatori del Congresso mondiale delle famiglie a Verona, nonostante l'ordine di Luigi Di Maio di non partecipare alla manifestazione. La Drago appartiene all'Associazione delle famiglie numerose, forte dei suoi quattro figli, e non ha m

Congresso delle famiglie - la crociata nata negli Usa. Nel mirino c'è Francesco : Questo è il mondo 'dei cultural warriors, per cui il cristianesimo diventa terreno di scontro'. Assenza rumorosa è quella del Forum nazionale delle associazioni familiari, formato da 582 enti ...

Al Congresso delle famiglie oggi la contromanifestazione : Dopo le critiche, le feroci polemiche sull'aborto e i gadget-choc, oggi scenderà in piazza il movimento 'Non una di meno'. Al Congresso arriva anche Matteo Salvini accompagnato dal governatore della ...

Cosa abbiamo visto al Congresso mondiale delle famiglie di Verona : Delegazione della Chiesa Ortodossa a Verona (foto: Claudio Martinelli/LaPresse) “Vinceremo perché le nostre donne, tradizionaliste e conservatrici, sono più feconde di quelle progressiste di almeno il 30%!”, abbiamo sentito dire a Steve Turley dal palco. “Le femministe sono l’industria dell’aborto, vogliono continuare ad arricchirsi uccidendo bambini”, ha continuato Ignacio Arsuaga del gruppo ultraconservatore CitizenGO. È ufficialmente iniziato ...

Crozza : 'Il Congresso delle Famiglie è l'evento dell'anno… ma del 1400' : Nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata su Nove - Maurizio Crozza, con la solita pungente ironia, commenta così Il Congresso Mondiale delle Famiglie: «È l'evento dell'...

Congresso delle famiglie di Verona - Salvini prende le distanze : «La 194 non si tocca» - ma oggi sarà sul palco - : Matteo Salvini a Verona arriverà oggi, poco prima del suo intervento previsto per le 17, e poi ripartirà senza indugi. Il Congresso mondiale delle famiglie rappresenterà per il vicepremier «una mezz'...

Congresso delle Famiglie - la dissidente grillina sul palco : Il Congresso delle Famiglie agita e non poco il Movimento Cinque Stelle. Il raduno di Verona ha ricevuto l'appoggio della Lega. Il ministro Salvini ha più volte sostenuto le posizioni del Congresso e con Di Maio non sono mancate le scintille nelle ultime settimane. Ma ad infuocare lo scontro tra Lega e M5s c'ha pensato il ministro alla Salute, Giulia Grillo: "Come Movimento 5 Stelle", relativamente al Congresso delle Famiglie organizzato a ...

Orvieto solidale alla contro-manifestazione per il 'Congresso Mondiale delle Famiglie' : In modo particolare, anche alla luce di tutti i fatti di cronaca che riportano quotidiane violenze e vessazioni fisiche e psicologiche sulle donne, non è pensabile sostenere un ideale di "famiglia ...