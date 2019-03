Concorso straordinario primaria e infanzia; le utimissime

Concorso straordinario infanzia e primaria : calendari e ultime notizie USR : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019: dove trovare gli ...

Concorso straordinario - delega estrazione traccia : Il Concorso Straordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria sta procedendo già in diverse regioni. I calendari, come indicato nel bando, vengono periodicamente aggiornati dai vari Usr competenti con un preavviso di almeno 20 giorni. Unitamente al giorno di convocazione per lo svolgimento della prova orale, è anche indicato il giorno di estrazione della traccia (giorno immediatamente antecedente ...

Concorso straordinario Lombardia - news calendari : Il Concorso Straordinario in Lombardia prenderà l’avvio, come annunciato, il 26 febbraio. E si comincerà con la classe di Concorso EEEE, vale a dire con la primaria comune. Vediamo ora gli ulteriori aggiornamenti anche per le altre classi di Concorso. Aggiornamenti primaria e infanzia posto comune Visto l’elevato numero di candidati soprattutto per la primaria comune, l’Usr Lombardia aveva pubblicato i giorni scorsi una parte ...

Concorso straordinario Lombardia - estrazione lettera infanzia comune : Solo pochi giorni fa l’Usr Lombardia aveva comunicato, in merito al Concorso Straordinario per la primaria comune, l’estrazione della lettera e i giorni di convocazione per l’espletamento della prova orale. Tocca ora alla classe di Concorso infanzia comune. Giorno estrazione lettera Il 12 febbraio l’Ufficio Scolastico lombardo, con apposita nota, ha comunicato quando verrà estratta la lettera da cui partire per lo ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : assunzioni per il 50% da graduatorie di merito : La tanto attesa prova orale è imminente per i docenti dell'infanzia e primaria che hanno presentato domanda di ammissione al Concorso straordinario. I differenti Uffici Scolastici Regionali stanno provvedendo a comunicare le lettere estratte per l'inizio della prova orale e conseguentemente la data di inizio della prova stessa. I primi docenti che inizieranno la prova orale saranno quelli di primaria, nella regione Lazio, il prossimo 20 febbraio ...

Concorso straordinario Lombardia - pubblicati i calendari : L’Usr Lombardia ha pubblicato, con apposita nota, parte del calendario per lo svolgimento della prova orale del Concorso Straordinario. Lettera estratta e data di inizio A fondamento delle indiscrezioni trapelate, l’Ufficio Scolastico lombardo ha ufficializzato la lettera estratta il 4 febbraio in seduta pubblica. Si tratta, come anticipato, della lettera K. In assenza di candidati col cognome che inizi con questa lettera, le prove ...

Concorso straordinario Lombardia - aggiornamenti : Come anticipato, il Concorso Straordinario in Lombardia sta muovendo i suoi primi passi avviando le procedure preliminari, al momento limitatamente alla primaria posto comune. Il 4 febbraio, in seduta pubblica, è stata estratta la lettera relativamente allo svolgimento della prova orale. Quale è stato l’esito? E quale sarà il prossimo step? Lettera estratta e calendari L’Usr Lombardia non ha ancora lasciato trapelare nulla in merito, ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - Usr Lazio : prime prove orali dal 20 febbraio : La prova orale del Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, è ormai vicina. Oggi primo febbraio 2019, l'Ufficio scolastico regionale del Lazio dopo la pubblicazione della lettera estratta per l'inizio degli orali, ha pubblicato sul proprio sito i calendari dei partecipanti alla prova orale (i calendari prendono avvio con i nominativi dei candidati che hanno il cognome con la lettera S). Nella stessa regione gli orali ...

Inclusione Infanzia e Primaria : accompagnamento al Concorso straordinario : L’Inclusione scolastica è un modo di concepire, organizzare, progettare e valutare l’attività in classe. Se considerata nell’ottica del docente, l’Inclusione si realizza attraverso la condivisione di obiettivi didattici, mediante la costruzione di “ponti” pedagogici tra la dimensione dell’aula, della famiglia e della scuola. Una scuola inclusiva è una scuola comunità. A questa tematica è dedicato il corso di formazione online promosso da una ...