Commissione banche | lo scudo del Colle | «No al controllo politico»

Banche - Paragone : “Commissione d’inchiesta non serve per fare scalpo a qualcuno. Nessuno spirito di vendetta” : “La Commissione d’inchiesta serve per fare chiarezza su quanto accaduto e non per fare lo scalpo a qualcuno. Non c’è Nessuno spirito di vendetta“. A dirlo, con un video su Facebook, è il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, in lizza per la presidenza della Commissione d’inchiesta sulle Banche. Proprio oggi il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la Commissione. L'articolo ...