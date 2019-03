Come nascondere le immagini WhatsApp dalla galleria

Serena Mollicone - il padre : «Come per Cucchi si è cercato di nascondere la verità» : «Non conta chi ha sferrato il colpo decisivo, mia figlia è rimasta lì a terra 4-5 ore, poteva essere salvata e si scelse invece di lasciarla morire. Come per Cucchi si è cercato di nascondere la verità perché altri in caserma hanno sentito quello che accadeva, ma qui l’Arma si è riscattata con le nuove indagini e la determinazione di arrivare in fondo». Guglielmo, il padre di Serena Mollicone, racconta al Corriere della Sera tutta la sua rabbia, ...