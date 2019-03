Come il prossimo Parlamento europeo può cambiare l' Europa

Nuovo Moto Razr - ecco Come sarà il prossimo smartphone con display pieghevole : (Foto: Motorola) La rumoreggiata riedizione del leggendario Moto Razr di Motorola — con tanto di schermo pieghevole a dare una rinfrescata all’iconico design del dispositivo uscito nel 2004 — si sta facendo attendere. Fino a qualche settimana fa sembrava dovesse arrivare a febbraio, tanto che qualcuno aveva ipotizzato il Mobile World Congress di Barcellona come possibile occasione per presentarlo al mondo. In Spagna il dispositivo non si è ...

Prossimo turno di serie A : la Juventus gioca alle 20 : 30 - Come il Napoli e il Milan : Se per la corsa scudetto sembra tutto deciso, visti gli undici punti di margine della capolista Juventus, per la qualificazione alle Coppe europee e il discorso salvezza è tutto ancora aperto nel massimo campionato di calcio. La Juventus avrà vita facile col Frosinone? Nonostante un ampio turnover, vista l'imminenza della delicata sfida europea contro l'Atletico Madrid, la Juventus non dovrebbe avere problemi contro il Frosinone, che è ...