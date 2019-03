Colpo alla mafia nigeriana

Nuoro. Travolto dalla fresa di un trattore - bimbo di 3 anni muore sul Colpo : Tragedia a Capo Comino, nel comune di Siniscola. In un podere agricolo che si affaccia sulla SP 72, intorno alle 17, un bambino di tre anni è stato Travolto dalla fresa di un trattore agricolo. La scena straziante apparsa alle persone presenti, ha da subito evidenziato il quadro drammatico della disgrazia. Le forze dell’ordine sul posto stanno vagliando tutti gli elementi per risalire alla dinamica dell’incidente. Sul posto una squadra dei ...

Varese - ragazzina di 13 anni si lancia dalla finestra di casa : morta sul Colpo : Dramma nella notte a Varese. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essersi lanciata dalla finestra di casa, al settimo piano di un palazzo. Ancora sconosciute le motivazioni del suo tragico...

Atterraggio d'emergenza per un Boeing 737 Max 8 : e dalla Airbus duro Colpo alla rivale : Un aereo della 'Southwest Airlines' ha dovuto compiere un Atterraggio di emergenza in Florida per "un problema collegato al...

Mercato Juventus - c’è l’affondo : doppio Colpo a sorpresa dalla Roma : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di “TMW“, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo reale e concreto per due giocatori della Roma. Una doppia trattativa che potrebbe decollare solamente in caso di mancata qualificazione della Roma alla prossima fase […] More

Portiere di 15 anni riceve un Colpo alla testa e sviene durante la partita : è grave : L'incidente sul campo dell'Alte Ceccato calcio a Montecchio Maggiore: il ragazzo è caduto a terra per un colpo alla testa, ha perso conoscenza ed è stato soccorso e portato in ospedale dall'elicottero del 118.Continua a leggere

Portiere di 15 anni riceve un Colpo alla testa e sviene durante la partita : è grave : Un Portiere padovano di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza a causa di un violento colpo subito alla testa durante una partita del campionato regionale allievi...

Portiere di 15 anni riceve un Colpo alla testa durante la partita : è grave : Un Portiere padovano di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza a causa di un violento colpo subito alla testa durante una partita del campionato regionale allievi...

Portiere di 16 anni riceve un Colpo alla testa : è grave : Un Portiere padovano di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza a causa di un violento colpo subito alla testa durante una partita del campionato regionale allievi...

Ucciso con un Colpo di pistola alla testa : il cadavere in uno scantinato : Omicidio nella periferia nord di Torino. La vittima è Adriano Lamberti, 43 anni: una persona sarebbe già stata fermata

Torino - carrozziere 43enne ucciso con un Colpo alla testa : fermato un sospettato : L’ultima telefonata di Adriano Lamberti è stata quella fatta alla moglie, poco dopo il mezzogiorno di venerdì. Una semplice chiamata con la quale il 43enne avvisava la consorte di aver appena finito di lavorare e che sarebbe tornato a casa per pranzo entro pochi minuti, dopo aver chiuso la carrozzeria che gestiva nella zona nord di Torino. Verso le 12:45, la donna, preoccupata per il ritardo del marito, ha provato a ricontattarlo, ma il ...

Torino - uomo ucciso con un Colpo di pistola alla testa e abbandonato in uno scantinato : Adriano Lamberti, un uomo torinese di 43 anni, è stato trovato morto in uno scantinato di via Martorelli, nel quartiere Barriera di Milano di Torino. E' stato ucciso con un colpo alla testa.Continua a leggere

Morto Stefano Iacobone - ex azzurro di nuoto : fatale un Colpo di sonno alla guida : Nel comunicato stampa della Federazione Italiana nuoto si legge: Il mondo del nuoto piange Stefano Iacobone, 31 anni. Ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 42 che ...

ATP Miami – Che Colpo di testa di Djokovic : gol alla CR7 per Nole [VIDEO] : Novak Djokovic a rete alla Cristiano Ronaldo: l’invito del serbo all’attaccate portoghese della Juventus Il numero 1 del ranking ATP farà il suo esordio al torneo ATP di Miami all’una di notte (orario italiano), ma è già tra i protagonisti sui campi statunitensi. Novak Djokovic, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri riguardo il suo rapporto con Federer e Nadal, è sceso in campo per allenarsi… in maniera alternativa. ...

Colpo alla mafia di Catania - eseguite 14 misure cautelari : Duro Colpo della Polizia alla mafia di Catania. Quattordici misure cautelari sono state emesse dalla Procura Distrettuale Antimafia etnea, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti, con l'aggravante di aver agevolato il clan Santapaola-Ercolano. La indagini condotte dalla Squadra ...