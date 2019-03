Ciclismo | Peter Sagan condizionato da una borraccia lanciata contro la sua bici

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) La prima uscita dinelle classiche del nord non è stata molto fortunata. Reduce dal quarto posto alla Milano-Sanremo, l’ex Campione del Mondo ha cominciato ieri la sua campagna del pavè con la E3 BinckBank di Harelbeke, la classica che ripercorre molti muri e strade del prossimo Giro delle Fiandre. Il risultato diè statoda un inconveniente meccanico, un episodio particolarmente sfortunato che lo ha costretto a rallentare proprio mentre Van Avermaet attaccava spezzando definitivamente il gruppo. Il corridore della Bora non ha però cercato scuse, ammettendo di non essere stato nella sua giornata migliore....

VerhelstBr : RT @Eurosport_IT: 'Quando pedali in Belgio non puoi dare niente per scontato e lungo il suo percorso si nascondono delle insidie...' @Ilger… - eliaviviani : RT @Eurosport_IT: 'Quando pedali in Belgio non puoi dare niente per scontato e lungo il suo percorso si nascondono delle insidie...' @Ilger… - paolocarpani : 'Quando pedali in Belgio non puoi dare niente per scontato e lungo il suo percorso si nascondono delle insidie...'… -