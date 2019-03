Ciclismo | brutto infortunio per Kelderman alla Volta a Catalunya | a rischio il Giro

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) In seguitocaduta avvenuta nel corso della quinta tappa dellaha riportato un serioWilcolascia laper, il corridore della Sunweb infatti ha riportato serie conseguenze dopo la caduta che lo ha visto protagonista nel corso della quinta tappa. Trasportato nella serata di ieri in ospedale, l’olandese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura della clavicola sinistra e di una vertebra del collo.Nei prossimi giorni,tornerà in Olanda per svolgere ulteriori controlli ed eventualmente sottoporsi ad intervento chirurgico. E’ atteso un nuovo bollettino medico da parte della Sunweb per stimare i tempi di recupero, ma al momento la presenza dell’olandese ald’Italia è seriamente aL'articoloper ...