Ciao Darwin - la nuova Madre Natura strega il pubblico : Nella puntata di Ciao Darwin che è andata in onda su Canale 5 il 29 Marzo, oltre alla sfida fra Cime e Rape, il pubblico è stato incantato dalla nuova Madre Natura . A lei è spettato il compito di ...

Ciao Darwin - la gaffe di Carmen Di Pietro davanti a Bonolis : "Attenta - così mi tocca la bestiola" : Parte subito col botto la partecipazione di Carmen Di Pietro alla puntata di Ciao Darwin che ha visto scontrarsi "Cime" contro "Rape". La showgirl è stata protagonista di una gaffe, quando ha cominciato a scambiare con Paolo Bonolis battute e doppi sensi. Mentre gesticolava, la Di Pietro ha dato una

Ascolti TV | Venerdì 29 marzo 2019. Ciao Darwin al 22.8% - La Corrida 18.6% : La Corrida - Ludovica Caramis e Carlo Conti Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.866.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4.072.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Giustizia Privata ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Ti Ricordi di me? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ...

Ciao Darwin - la concorrente sosia di Virginia Raggi : pazzesca - come si è presentata in studio : Ha creato grande curiosità l'apparizione a Ciao Darwin di Francesca D'Angelo, sorteggiata per affrontare una durissima prova immersa in una vasca con topi e serpenti. Sui social in tanti hanno notato la sua incredibile somiglianza con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, oltre ad apprezzare il vestit

Ciao Darwin - a Bonolis scappa una battuta sulla Clerici : "Che scena patetica" : Luca Laurenti ha aperto la puntata di Ciao Darwin di venerdì 29 marzo con un colpo di scena. Nel giorno della sfida da "Cime" e "Rape", Laurenti ha fatto un ingresso trionfale scendendo la scalinata con addosso una gonna nera molto vaporosoa e le scarpe con tacco alto. Per il maestro ogni passo è st

Ciao Darwin 8 - Cime vs Rape A Spasso nel Tempo - il viaggio negli anni ’90 : Ciao Darwin 8 Cime vs Rape A Spasso nel Tempo Nel futuro saremo Cime o saremo Rape? Questo l’interrogativo della terza puntata di Ciao Darwin 8 di venerdì 29 marzo su Canale 5, sempre condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Immancabile anche questo venerdì il divertente momento A Spasso nel Tempo con due rappresentanti delle Cime e delle Rape catapultate negli anni ’90 tra Spice Girls, Notti Magiche e 883, tra nomi da ricordare, ...

Ciao Darwin 8 - terza puntata 29 marzo 2019 : vincono le Cime : La puntata Cime VS Rape ha visto un duetto fino all'ultima sfida. Le due squadre, infatti avevano solo poche decine di punti di differenza fra di loro. Ma, alla fine, ad avere la meglio... sono le Cime! (per una sola tacca di distanza).Venerdì 29 marzo torna in prima serata su Canale 5 l'imperdibile appuntamento con "Ciao Darwin 8", il celebre game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Le categorie che nella terza puntata si ...

Paolo Bonolis a Ciao Darwin “rape sono quelli dell’uno vale uno” : Paolo Bonolis a Ciao Darwin “rape sono quelli dell’uno vale uno” sono destinate a far discutere le parole pronunciate da Paolo Bonolis durante la terza puntata del programma Ciao Darwin 8, in onda venerdì sera. E i motivi sono tutti politici. Come di consueto, pochi minuti dopo l’inizio dello show, il conduttore ha presentato lo scontro tra due categorie antropologicamente distanti: da un lato le “cime” ...

Ciao Darwin – Chi è la nuova Madre Natura? Vanja Josic - la modella serba dal fisico perfetto [GALLERY] : Bellissima e con un fisico statuario, alla scoperta di Vanja Josic: la Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 2019 La Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 8 è Vanja Josic, amante delle passerelle ma anche degli animali. Alta 178 centimetri e con un fisico statuario, la modella serba ha catturato l’attenzione del pubblico presente in studio e dei telespettatori per la sua bellezza, come accaduto anche con le Madri ...

Giacomo Caldarigi - il bagnino di Ciao Darwin 2019 : è un ex corteggiatore di UeD : Ciao Darwin 2019, il bagnino della prova A spasso nel tempo fa impazzire il Web Nella terza puntata di Ciao Darwin 2019 è sputato un viso noto! Non a tutti, ma ai più attenti non sarà sfuggito: il bagnino della prova A spasso nel tempo è Giacomo Caldarigi. Se il suo nome non vi dice […] L'articolo Giacomo Caldarigi, il bagnino di Ciao Darwin 2019: è un ex corteggiatore di UeD proviene da Gossip e Tv.