Chievo | Di Carlo accusa ' Dopo il primo gol qualcuno ha smesso di giocare'

Chievo-Cagliari - Di Carlo : “Sono arrabbiato. Ogni tiro subiamo un gol” : CHIEVO CAGLIARI 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro il Cagliari: “Sono un po’ arrabbiato, noi non possiamo permetterci di regalare giocatori agli avversari: stiamo facendo delle buone prestazioni, gol non ne facciamo e Ogni tiro in porta subiamo […] L'articolo Chievo-Cagliari, Di Carlo: “Sono arrabbiato. Ogni ...

Chievo-Cagliari - probabili formazioni : le scelte di Di Carlo e Maran : CHIEVO CAGLIARI probabili formazioni – Alle 20.30 Chievo-Cagliari aprirà la 29esima giornata di campionato. Per il Chievo tornano a disposizione Bani e Rigoni, rientrati in gruppo durante la sosta; entrambi potrebbero avere spazio dall’inizio, infatti Dioussè rischia di partire dalla panchina dopo essere rientrato per ultimo dagli impegni in Nazionale. Recuperato anche Pellissier, ma mister […] L'articolo Chievo-Cagliari, ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Crediamo in noi stessi» : VERONA - "Stiamo bene e lottiamo. Vogliamo venire fuori da questa situazione, mancano dei punti pur facendo buone prestazioni. A volte anche senza nostre colpe: non cerchiamo alibi ma gli episodi ...

Atalanta Chievo formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Di Carlo : Atalanta Chievo formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 15 scenderanno in campo Atalanta e Chievo: la sfida sarà trasmessa su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre) con telecronaca di Antonio Nucera, commento di […] L'articolo Atalanta Chievo formazioni probabili, le scelte di Gasperini e Di Carlo è stato ...

Moviola Chievo-Milan : regolari i due gol dei rossoneri - Di Carlo ha torto : Al termine del match tra Chievo e Milan, vinto dai rossoneri grazie al gol di Piatek, il tecnico dei clivensi Mimmo Di Carlo si è molto lamentato per l’arbitraggio di Pairetto, reo – secondo l’allenatore dell’ultima in classifica – di aver concesso un fallo generoso ai rossoneri in occasione del gol su punizione di Biglia e di non aver fischiato un fallo in favore della sua squadra sulla rete di Piatek. I fatti, tuttavia, ...

Chievo-Milan - Di Carlo : “Gli arbitri non ci danno mai quello che ci spetta” : CHIEVO MILAN 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “Noi più di impegnarci in settimana e giocare alla pari col Milan non possiamo fare. I ragazzi sono straordinari, hanno un grande attaccamento alla maglia, ma non c’è […] L'articolo Chievo-Milan, Di Carlo: “Gli arbitri non ci danno mai quello che ci ...

Chievo-Milan - Di Carlo contro il Var : “Perdiamo per un colpo di kung fu di Piatek” : Si è da poco concluso il terzo anticipo di questo turno di Serie A tra Chievo e Milan, ecco le parole dell’allenatore del Chievo, Domenico Di Carlo, ai microfoni di Dazn. Il tecnico analizza così la sconfitta, contestando pesantemente l’operato del signor Pairetto e del Var La Penna: “Sono sei partite che subiamo torti arbitrali uno dietro l’altro. Un fallo così non si può non fischiare. Non vogliamo alibi, ma sul ...

Chievo-Milan - furia Di Carlo contro il Var : “stasera kung fu” : Mimmo Di Carlo ha parlato nel post partita di Chievo-Milan di alcuni episodi arbitrali che faranno di certo discutere Chievo-Milan porterà con sè un notevole strascico polemico. Il tecnico dei veronesi Di Carlo ha mostrato tutta la sua amarezza ai microfoni di Dazn per quanto accaduto oggi in campo. Il contatto Piatek-Depaoli ha fatto infuriare il tecnico del Chievo Verona, ul quale ha polemizzato anche sulla barriera nel primo gol di ...

TORINO-Chievo 3-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Chievo Torino Di Carlo

TORINO-Chievo 3-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A

Chievo - Di Carlo : «Sono soddisfatto la squadra ci crede» : «Oggi andiamo a casa con uno 0-0 ma sono soddisfatto della prestazione. L'impegno dei miei ragazzi è stato straordinario e io sono orgoglioso del loro atteggiamento. La squadra ci crede anche se ...

Chievo Genoa formazioni probabili - le scelte di Di Carlo e Prandelli : Chievo Genoa formazioni probabili – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. Domenica sarà il turno di Chievo-Genoa, con i rossoblu che puntano ad allontanarsi dalla zona calda mentre i veronesi cercano punti per provare la rimonta salvezza. Tra i gialloblu indisponibili Pellissier, […] L'articolo Chievo Genoa formazioni probabili, le scelte di Di Carlo e Prandelli ...

Chievo - Di Carlo sbotta : «Var sia uguale per tutti» : «Prestazione positiva nonostante la sconfitta. Abbiamo giocato un'ottima gara, col cuore. Venire qui e creare cinque occasioni da gol non è da tutti, ma purtroppo abbiamo fatto molti errori in fase ...

Chievo - Di Carlo infuriato : 'Il Var? Ogni volta è così...' : Domenico Di Carlo , allenatore del Chievo , parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Udinese: 'La prestazione è stata positiva, abbiamo creato diverse palle gol che poi abbiamo sbagliato. In settimana avevo lanciato dei messaggi al gruppo, che ha risposto al ...