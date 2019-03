Chievo-Cagliari | Maran | “Sofferto all’inizio Dopo gol trovate misure giuste”

Chievo-Cagliari 0-3 - i sardi in 45' condannano i gialloblù : Finisce con la salvezza quasi certa per il Cagliari e la retrocessione sempre più vicina per il Chievo il match al Bentegodi di stasera, anticipo del venerdì. I sardi passano con un netto 3-0, e si ...

Il Cagliari cala il tris in casa del Chievo : secco 3-0 dei sardi : Il Cagliari dell'ex Rolando Maran batte con un netto e rotondo 3-0 il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo, ormai sempre più indirizzato alla retrocessione. I gol della vittoria, tutti siglati nel primo tempo, portano la firma di Pisacane, Joao Pedro e Ionita. La sfida è stata ben giocata dai sardi che dopo un primo quarto d'ora di predominio dei clivensi hanno preso in mano la partita e hanno vinto con merito facendo valere il maggior tasso tecnico. ...

Calcio : anticipo - Chievo-Cagliari 0-3 : 22.22 Chievo sempre più nel baratro, per il Cagliari tre punti preziosi in chiave salvezza. Finisce 0-3 al Bentegodi l'anticipo della 29.ma giornata. Partono bene i gialloblù (Cragno salva su Meggiorini), poi al primo affondo i sardi passano: 16',sugli sviluppi di un corner, Pisacane realizza di testa. Il Chievo abbozza una reazione, ma viene trafitto in contropiede da Joao Pedro (33'). Sul palo di Stepinski (38') si infrangono le speranze dei ...

