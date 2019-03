Chi sono le femministe contro il Congresso delle famiglie di Verona

Stanotte cambia l’orario - si passa dall’Ora Solare all’Ora Legale : ecco le INFO UTILI - perché si spostano le lancette e quali sono i risChi per la salute : Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 torna l’ora Legale in Italia, che durerà per i prossimi 7 mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila ...

Quei Lillipuziani che al Mulino di Amleto di Rimini sono CuoChi da incubo : Che genere di show mettete in scena? «Mettiamo in scena spettacoli di giocoleria, di magia, di clown e di teatro di figura, in alcuni c'è anche musica dal vivo, quindi non riusciremmo a definirci con ...

?Trasferimento Legge 104 : caregiver possono riChiederlo sempre. La sentenza : ?Trasferimento Legge 104: caregiver possono richiederlo sempre. La sentenza sentenza trasferimento Legge 104 La Legge 104, di cui spesso vi parliamo nei nostri articoli, riserva al lavoratore “il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. E ciò in base al comma 5 dell’articolo 33 della Legge istitutiva ...

Chievo-Cagliari - Di Carlo : “Sono arrabbiato. Ogni tiro subiamo un gol” : CHIEVO CAGLIARI 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro il Cagliari: “Sono un po’ arrabbiato, noi non possiamo permetterci di regalare giocatori agli avversari: stiamo facendo delle buone prestazioni, gol non ne facciamo e Ogni tiro in porta subiamo […] L'articolo Chievo-Cagliari, Di Carlo: “Sono arrabbiato. Ogni ...

Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto diChiarava : “Non sono pentito di nulla - sarò presidente del consiglio” : Intervistato da Telelombardia, il re dei paparazzi Fabrizio Corona dichiarava 48 ore prima del suo nuovo arresto di non essere pentito di nulla Torna a parlare Fabrizio Corona. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Con queste parole, parlando anche di sé in terza persona, l’ex re dei paparazzi si è espresso in un’intervista … Continue reading Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava: ...

Ospizio degli orrori - in tre tentano di nuovo il patteggiamento : due anni. Chi sono : Il Gip gli aveva già detto no, ma loro ci riprovano a uscire con un patteggiamento dalla melma che le aveva inchiodate a kapò della casa di riposo degli orrori. Chissà se stavolta Patrizia La Lumia, ...

Erdogan : “Chiameremo moschea Santa Sofia. La Nuova Zelanda? I loro antenati venuti qui sono tornati nelle bare” : “Santa Sofia non sarà più un museo. La chiameremo moschea“. A due giorni dalle amministrative in Turchia – l’ultimo voto programmato fino al 2023 quando ci saranno le politiche nel centenario della Repubblica turca – il presidente Erdogan rilancia un’idea già segnalata da diversi osservatori. Il motivo? Cercare di attirare il consenso della parte religiosa del suo partito conservatore, l’AKP. I sondaggi ...

La sposa infuriata : “200 sterline come regalo di nozze non sono abbastanza”. E Chiede all’invitato la differenza : Il peggior incubo del giorno del matrimonio sembra essersi avverato. Il costo del regalo portato per gli sposi è troppo basso, pregasi aggiungere la differenza. Il fatto è avvenuto durante una cerimonia in Inghilterra e, come riporta il Mirror, è stato raccontato su un gruppo “wedding shaming”, sezione che spopola parecchio sui social. In pratica un invitato si è presentato con 200 sterline in contanti e una candela da 75 sterline. Ma la sposa ...

Intolleranza e allergia alimentare - facciamo Chiarezza : molti dubbi e falsi miti - ecco quali sono le più comuni e come prevenirle : Un tema sempre più sentito e che interessa un numero crescente di persone è quello delle intolleranze alimentari: lo confermano i dati di MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – secondo cui “Intolleranza alimentare” è la 48° malattia più cercata dagli italiani nel 2018, guadagnando ben 34 posizioni rispetto all’anno precedente. ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Perché viene massacrato per i suoi libri?”. “Chi ama i miei testi sono molti di più rispetto agli odiatori” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove è Fabio Volo. Autore di 10 romanzi di grandissimo successo, ha venduto 7 milioni di libri nel mondo, ma in Italia ha subito feroci critiche da parte di alcuni intellettuali che lo accusano di superficialità e qualunquismo. “Lei sui social è osannato per tutto: la radio, la televisione, ecc. Però quando si parla dei suoi libri viene massacrato. ...

Ops - gli italiani sono più ricChi di quel che si diceva. Troppo furbi - cioè fessi : Tredici milioni di italiani non pagano le tasse. Ed è una bellissima notizia. Tantissimi, ma proprio tanti, riescono però a spendere più di quanto guadagnano senza rimetterci né la faccia, né la casa. Incredibilmente, come per magia, l’Istat si avvede che per ogni cento euro che dichiarano di guadagnare questi nostri concittadini ne spendono 114. Gli altri vanno in banca. Sarebbe una bancarotta miliardaria se le dichiarazioni (di quegli ...

Ballando con le stelle - countdown per l'inizio. Chi sono ballerini e coppie : Da anni lavorano nel mondo della moda, hanno vissuto a lungo a New York e solo di recente sono tornati in Portogallo. Insieme hanno creato il marchio di calzature Deux Sampaio. La loro maestra è ...

Video Pornhub a Padova - Chi sono i due protagonisti. 'Non facciamo porno - facciamo l'amore' : ... l'Istituto Bernardi, e successivamente caricati su Pornhub , uno dei siti hard più cliccati al mondo: ora si è scoperto qualcosa in più, soprattutto sui protagonisti, o meglio sui responsabili di ...