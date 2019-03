Che tempo che fa | Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio nel programma di Del Debbio | ira

Che tempo che Fa domenica 31 marzo - gli ospiti di puntata : Che Tempo che Fa domenica 31 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio: Simona Ventura, Fiorella Mannoia, Stash, Giorgio Panariello domenica 31 marzo nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa dalle 20:35 su Rai 1 con Fabio Fazio alla guida, Fillippa Lagerback a far da madrina e Luciana Littizzetto a commentare la settimana con la sua irriverente ironia. L’intervista centrale del programma sarà con il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiChe in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Moto3. La classe più leggera del circus è pronta per regalare il consueto spettacolo nell’ultima sessione di prove libere (decisiva per l’ingresso diretto nel Q2) e nelle qualifiche vere e proprie sul circuito di Termas de Rio Hondo. In seguito ai risultati della prima giornata di prove, si preannuncia una ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiChe in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la classe mediana va a decidere la griglia di partenza in vista della gara di domani per una battaglia che si annuncia serrata. Dopo la terza sessione di prove libere, in programma alle ore alle ore 13.55, dalle ore 17.30 sarà tempo di qualifiche, con la Q1 che precederà la Q2 delle ore 17.55 ...

Mobilità elettrica? 'Ci vorrà tempo perché si diffonda' : L'elettrico è il futuro, ma un futuro sempre più lontano. L'edizione degli Stati generali della Mobilità 2019 certifica la disillusione nei confronti della terra promessa delle quattro ruote da parte ...

Maltempo - alluvione Reno : “Rimborso tari anChe per San Giorgio di Piano” : “Bene l’iniziativa di Argelato e Castel Maggiore, nel Bolognese, di prevedere, così come avevamo proposto tempo fa, un rimborso tari per chi ha subito dei danni durante l’alluvione ma non si capisce il perché anche il Comune di San Giorgio di Piano non abbia adottato lo stesso provvedimento”. E quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera del Movimento 5 stelle in Regione Emilia-Romagna, riguardo al provvedimento ...

Che tempo che fa - a Fabio Fazio non basta Macron : domenica l'intervista al potente che disprezza l'Italia : Semplicemente scatenato. Si parla di Fabio Fazio. Già, perché l'intervista o presunta tale ad Emmanuel Macron non basta. Nel suo Che tempo che fa a senso unico (sempre più, a senso unico) il discusso conduttore intervisterà infatti quello che, probabilmente, è il primo oppositore del governo giallov

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri "Neo-arCheologia : foto - cartoline e cartografie della Savona d'un tempo" : Questo sabato, 30 marzo, si concluderanno le giornate di incontri dedicati a 'Neo-archeologia: foto, cartoline e cartografie della Savona d'un tempo', alle ore 16 presso il "Civico Museo Archeologico ...

Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa : stipendio e reddito : Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa: stipendio e reddito stipendio Fabio Fazio in Rai Ci occupiamo spesso dei guadagni e delle entrate dei politici (qui l’articolo sull’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista) mentre ora vedremo il caso di un personaggio dello spettacolo: Fabio Fazio. Quanto guadagna il conduttore di Che tempo che fa? Prima di vedere i numeri, ricordiamo che i guadagni del conduttore nato il 30 novembre ...

Che tempo che fa - colpaccio per Fabio Fazio : in studio arriva Simona Ventura : Domenica 31 marzo Fabio Fazio a Che tempo che fa avrà una super ospite, Simona Ventura. La conduttrice di Chivasso dopo tanti anni torna in Rai. L'ospitata anticipa infatti la conduzione di Simona di The Voice, il talent musicale in onda ad aprile che segna il ritorno della Ventura su Raidue, la ret

Ponte sullo Stretto - Barbagallo : 'io sono favorevole senza neanChe perdere tempo col referendum' : Pensiamo di rilanciare l'economia del Paese lasciando il Mezzogiorno, la parte piu' debole, fuori dal nostro contesto?' Per Barbagallo 'tutte le grandi opere fatte negli anni 60-70 sono scadute. ...

Isola - Marina ancora contro Soleil "È stata con noi anChe fin troppo tempo" : anche se Soleil è stata eliminata durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, gli altri naufraghi non l'hanno dimenticata: i ricordi che i concorrenti rimasti in gara hanno dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono di certo positivi. D'altra parte non è mai corso buon sangue tra Soleil e il resto del gruppo, tant'è che la sua uscita dal reality ha reso felici tutti. Marina La Rosa non ha perso tempo a lanciare l'ennesima frecciatina ...

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anChe superare la contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Così parlava Milly Carlucci, pochi giorni fa, a proposito dell’invito rivolto a Maria De Filippi per partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa ...

Nove infermiere del reparto maternità incinte contemporaneamente : la storia Che arriva dagli Usa : Nove donne che lavorano nello stesso posto incinte contemporaneamente. E per tutte, il termine della gravidanza scadrà tra aprile luglio. Succede nel reparto maternità dell’ospedale Maine Medical Center di Portland, negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le infermiere hanno ricevuto le congratulazioni della struttura ospedaliera e proprio lo staff dell’ospedale ha rassicurato i pazienti che avevano espresso ...

Fabio Fazio - un retroscena clamoroso : 'Perché Matteo Salvini non lo caccia'. Che tempo che fa - tesoretto Lega : Meglio una Rai 'di sinistra' con Fabio Fazio che una Rai 'Salvinizzata'. Opinione di Matteo Salvini , che secondo il Giornale avrebbe confidato ai suoi: 'Con Fazio in prima serata non c'è bisogno ...