SCENARIO/ BanChe - Cina - Def : così l'Italia costruisce la sua fine : l'Italia costruisce con voluttà la sua rovina. Ce ne si accorge guardandola dall'esterno e osservando le scelte e i dibattiti in corso

Glion : Che cosa si impara alla scuola di eccellenza dell’ospitalità : Glion: cosa si impara alla scuola di eccellenza (e di massima eleganza) dell'ospitalitàGlion: cosa si impara alla scuola di eccellenza (e di massima eleganza) dell'ospitalitàGlion: cosa si impara alla scuola di eccellenza (e di massima eleganza) dell'ospitalitàGlion: cosa si impara alla scuola di eccellenza (e di massima eleganza) dell'ospitalitàGlion: cosa si impara alla scuola di eccellenza (e di massima eleganza) dell'ospitalitàGlion: cosa si ...

MotoGP - GP Argentina - anChe la Honda avrà il suo spoiler : la ricostruzione : Come anticipato da Sky Sport alla fine delle prove libere, sarà il team di Lucio Cecchinello a portare in pista questo spoiler in Texas. L'unico interrogativo riguarda quale cambio semantico nella ...

Paolo Bonolis ride di Luca Laurenti a Ciao Darwin : “NeanChe Antonella Clerici così” : Ciao Darwin: Paolo Bonolis prende in giro Luca Laurenti e cita Antonella Clerici Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati con una nuova esilarante e divertentissima puntata di Ciao Darwin. A sfidarsi nello show di Canale 5 sono le “cime” contro le “rape”, ovvero persone acculturate contro […] L'articolo Paolo Bonolis ride di Luca Laurenti a Ciao Darwin: ...

Affido e mantenimento dei figli - cosa prevede il ddl Pillon e quali sono le critiChe : la videosCheda : Ispirato al principio della 'bigenitorialità perfetta', il disegno di legge del senatore leghista Simone Pillon riscrive la legge del 2006...

Mafia - processo Montante. Bolzoni : 'Perché lo Stato non si è costituito parte civile' : Attilio Bolzoni, autore de 'Il padrino dell'AntiMafia', Zolfo, dedicato alla vicenda storica e giuridica di Calogero Antonino Montante detto...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Ruviano vicino all'Europa - Un tempo era un borgo agricolo dalla mentalità ristretta (un po’ come rischia di diventare oggi l’Italia). Poi un

Verissimo - anChe i tre dl Volo si infuriano : 'Noi mer***? Chi e cosa non tolleriamo più' - bomba dalla Toffanin : I tre ragazzi de Il Volo sono ospiti di Verissimo domani, sabato 30 marzo, in occasione del loro decennale di carriera. 'Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere', ...

Verissimo - anChe i tre dl Volo si infuriano : "Noi mer***? Chi e cosa non tolleriamo più" - bomba dalla Toffanin : I tre ragazzi de Il Volo sono ospiti di Verissimo domani, sabato 30 marzo, in occasione del loro decennale di carriera. "Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere", dicono a Silvia Toffanin. "Quello che non tolleriamo sono le offese", dicono riferendosi alla polemica d

La vita in diretta - Francesca Fialdini e la frase sconcertante sul fidanzato : 'Sono così riservata Che...' : Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il fortunato. La conduttrice de La vita in diretta dichiara a Gente : 'La nostra storia dura da un po' ma sono ...

Principe Carlo e Camilla in costume alle Barbados : era dal 1983 Che il figlio della regina Elisabetta non veniva immortalato a petto nudo : Il Principe Carlo e Camilla stanno facendo un viaggio reale ai Caraibi e si sono concessi anche una tappa a Bridgetown, nelle Barbados, dove sono stati paparazzati in spiaggia in costume da bagno. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente ritraggono l’erede al trono che, nonostante i suoi 70 anni, sfoggia un fisico invidiabile. Era dal lontano 1983 che Carlo non veniva immortalato a petto nudo: all’epoca aveva 36 ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e la frase sconcertante sul fidanzato : "Sono così riservata Che..." : Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il fortunato. La conduttrice de La vita in diretta dichiara a Gente: "La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non lo sapeva". Cosa significhi questa frase, è un mistero. "Lui vive lontano e non

Terremoto MarChe - irregolarità nei cantieri della ricostruzione. Multe e denunce : Acquasanta Terme, Ascoli,, 29 marzo 2019 - Mancato aggiornamento e mancata attuazione del piano di sicurezza, impalcature pericolose e non a norma e dispositivi di sicurezza non idonei. Queste le ...

Revenge porn : cosa è - cosa prevede la legge e perché potrebbe riguardare anChe te : Da Pamela Anderson e Tommy Lee, fino al caso di Giulia Sarti. Tutte vittime del Revenge porn: la diffusione online senza il consenso di immagini o video in cui appaiono nude o mentre fanno sesso. Dal 1995, quando divenne pubblico il sex tape tra l’attrice di Baywatch e il musicista statunitense, la pratica si è diffusa a macchia d’olio, diventando un fenomeno pericoloso anche in Italia. Sono tante le storie con conseguenze ...