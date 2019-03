Champions League | Platini tifa Juventus | “quest’anno è la favorita”

Platini : «La Juventus è la favorita in Champions League» : ' La Juventus per me è la favorita in Champions - dice in un'intervista trasmessa da Sky Sport 24 -. Nelle coppe può succedere di tutto, ma ha già superato il traguardo più importante contro l' ...

“Champions League nel weekend?” Agnelli risponde così : “Il futuro è tutto da scrivere ed è giusto pensarci oggi. Nel 2024 scade il calendario internazionale, che determina le finestre disponibili per i vari tornei della FIFA. Ci sarà un nuovo calendario che detterà i tempi, dobbiamo individuare soluzioni sia nell’interesse dei club che delle nazionali”. Sono le dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, intervenuto al Forum organizzato da Il Foglio allo ...

Serie A - si infiamma la lotta per la Champions ed Europa League. Su Sisal Matchpoint turno favorevole per Inter e Milan - non per le romane : Torna il campionato, che si infiamma per la lotta alla Champions ed Europa League. Proprio nella 29esima giornata si giocano sfide che mettono in palio punti pesanti per le contendenti all’Europa, a cominciare da Sampdoria-Milan, con i blucerchiati tornati in corsa per un piazzamento in Europa League e i rossoneri che hanno perso derby e terzo posto contro l’Inter. Gli esperti di Sisal Matchpoint pronosticano una gara equilibrata: la ...

Juventus - senti Hazard : “chi vince la Champions League? Sempre Cristiano Ronaldo” : Eden Hazard sa bene che la Champions League è il terreno di caccia preferito di Cristiano Ronaldo, Juventus dunque favorita Eden Hazard sogna di vincere la Champions League un giorno, forse dal prossimo anno proverà un nuovo assalto con la maglia del Real Madrid, questo secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Nel frattempo il calciatore belga ha parlato ai microfoni del portale belga HLN di un suo collega illustre: CR7. ...

Icardi e l’Inter in campo per un unico obiettivo : La Champions League : Mauro Icardi è rientrato ufficialmente nello spogliatoio dell’Inter, l’obiettivo comune della squadra è il piazzamento in Champions LeagueNessun confronto definitivo, nessun faccia a faccia da resa dei conti.Perché in tutta questa storia i giocatori dell’Inter hanno sempre preteso un passo del numero nove inteso come azione di distensione verso il gruppo, ossia presentarsi nello spogliatoio e tornare a condividere obiettivi e ambizioni. ...

Champions League 2019 in TV : diretta streaming e Rai-Sky - dove vederla : Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla diretta streaming Champions League 2019 in Tv e streaming, dove si vede La Champions League 2018/2019 è ricominciata, come sempre, con le squadre più forti d’Europa a contendersi la coppa dalle grandi orecchie. Molte le squadre favorite per la vittoria finale (o almeno che possono arrivare fino in fondo) e anche quest’anno ci si aspetta una lotta ...

Finale Champions League 2019 : data - stadio e dove si gioca : Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca Finale Champions League 2018 2019: stadio e dove si gioca La Finale Champions League, giunta alla 64esima edizione (27esima con la formula attuale) si giocherà il 1 Giugno 2019. Designato ad ospitare tale evento è lo stadio “ Wanda Metropolitano”, inaugurato nel 2017. Lo stadio dell’ Atletico Madrid ha battuto la concorrenza dell’ “ Olympic Stadium” di Baku, in Azerbaigian, che sarà ...

Dove vedere la Champions League 2018-19 in diretta streaming o in TV : Dove vedere la Champions League 2018-19 in diretta streaming o in TV diretta TV e streaming Champions League 2019: Dove si vede È partita il 26 Giugno 2018 e terminerà il 1° Giugno 2019 Madrid la 64a edizione della UEFA Champions League, la 27a con la formula attuale. Chi vincerà avrà la possibilità di sfidare i vincitori dell’Europa League. Inoltre, ed è una novità introdotta quest’anno, si qualificherà automaticamente per la ...

Palinsesto Champions League 2018-19 Rai : partite in diretta TV : Palinsesto Champions League 2018-19 Rai: partite in diretta TV diretta streaming e TV Champions League 2019 sulla Rai, le partite La Rai ha siglato un accordo con Sky riguardante il Palinsesto Champions League 2018-19. L’accordo le consentirà di trasmettere in chiaro le partite della prossima stagione della competizione europea. Sarà trasmessa in prima serata la miglior partita che coinvolga un’italiana nel turno di mercoledì. ...

Hazard è sicuro : “la Juventus vincerà la Champions League” : Il calciatore del Chelsea Eden Hazard è sicuro sulla Juventus e punta tantissimo sulla squadra di Massimiliano Allegri, arriva il pronostico dell’attaccante belga: “La Juventus vincerà la Champions League”, e soprattutto per la presenza in squadra di un calciatore come Cristiano Ronaldo: “Sarà difficile che il Barcellona vinca la Champions – spiega Hazard -: il trofeo lo vince ogni anno Cristiano Ronaldo, ...

Juventus-Ajax - Quarti Champions League : orario - tv - streaming - date - Rai e Sky : In attesa di capire se Cristiano Ronaldo ce la farà ad essere in campo per la doppia sfida europea, il sorteggio di Nyon ha stabilito che saranno gli olandesi dell’Ajax i prossimi avversari della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League di calcio. Siamo giunti ai Quarti di finale e le giustiziere delle due squadre di Madrid si affronteranno per due volte a distanza di sei giorni. L’urna svizzera ha anche ...

