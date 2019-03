Cavallo stramazza a terra durante un corteo funebre | AIDAA | “Basta alle carrozze trainate

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) “Nel corso del 2018 in Italia sono stati celebrati oltre 7mila funerali in cui la bara è stata trasportata dada cavalli, la maggior parte dei quali in Campania, Calabria e Sicilia. Sono circa 300 gli esemplari usati a rotazione per questo servizio, spesso noleggiati dstesse imprese di pompe funebri insieme“. Così l’, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, dopo la morte di unto al suoloun“a causa – sottolineano dall’– di botti provenienti da un vicino matrimonio”.Il fatto è avvenuto lo scorso 11 febbraio a Salerno, dove unsi è staccato dal carroed è morto scivolando sull’asfalto bagnato. L’animale si è imbizzarrito per via dei fuochi d’artificio esplosi per festeggiare un matrimonio che si stava celebrando a poca ...