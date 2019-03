Cassa Galeno da sempre al fianco di tutte le famiglie

romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2019) Il regolamento interno indica come possano far parte del nucleo familiare dei soci: i conviventi, i figli di conviventi fino ai 26 anni e i partner dello stesso sessoè daaldella famiglia intesa in un’ottica ampia, inclusiva e moderna.“La famiglia è il mattone su cui si fonda la nostra società contemporanea- ha dichiarato il presidente Aristide Missiroli– ma noi non abbiamo preclusioni sul tipo di famiglia”.Non è il vincolo di matrimonio o il genere dei due partner che determina se un nucleo di persone è o non è una famiglia. Il messaggio è forte e chiaro, soprattutto in vista del Congresso di Verona, che tanto ha fatto discutere in questi giorni.Non sono solo parole però visto cheè daaldellee fin dalla sua origine ha pensato non solo al benessere dei soci, ma di tutti i loro affetti.E per non lasciare ...

