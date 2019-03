Cartoni per la pizza? Scoperta-choc | cosa contengono due su tre | gravissimo rischio per

liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Quanti direbbero addio allaa domicilio per la tossicità deinei quali viene consegnata? Se non nessuno, in pochissimi. Vi offriamo comunque approfondimenti a riguardo, della serie "ve l' avevamo detto": gli imballaggi persarebbero contaminati da Bisfenolo A, un composto chimico

Libero_official : Cartoni per la pizza e ormoni, la scoperta rivoltante: salute, che rischi corriamo - ThomBertacchini : @JuveWhite Il bello è che sto anche impedendo a mia figlia di guardare i cartoni animati per vedere questo schifo... ???? - giustounpelo : @matteosalvinimi come va con il nuovo caso al vaglio dei giudici? tutto bene? e poi smettila di guardare i cartoni… -