Carta d’identità scaduta | cosa si rischia | sanzioni e documenti sostitutivi

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019)d’identitàsiFacciamo il punto sulle eventuali conseguenze, nei casi in cui un cittadino si trova in possesso di unadi identità. Vediamo di seguito anche quali sono, per legge, i principalidelladi identità.d’identità: quali sono le conseguenze? Anzitutto, la fonte normativa di riferimento in tema di rilascio e scadenza delladi identità è il Dl n. 112 del 2008. In particolare, il decreto in oggetto ha determinato che ladi identità, di un qualsiasi cittadino italiano, scade dopo 10 anni dal rilascio. Ciò però per i maggiorenni, per i minori invece ha una validità inferiore (3 anni per i bambini fino a 3 anni e 5 anni per i minori dai 3 ai 17 anni).Ovviamente, al momento della scadenza occorre seguire la procedura di ...

welikeduel : 'In questi anni abbiamo permesso che la ferocia venisse interpretata come un'espressione della libertà. Siamo un pa… - scivolidinuovo_ : Sulla carta d'identità dei giocatori della Juventus, alla voce 'Professione', c'è scritto 'Infortunarsi sempre nei momenti meno opportuni' - OlderGf : @lombradime @nzingaretti Non mi risulta. L'attesa è di una settimana. Invece l'attesa per una carta d'identità a R… -