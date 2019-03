Carta Banco Posta Oro di Poste Italiane e costo col conto corrente

Dite addio al codice pin : servirà l'impronta digitale per pagare con bancomat e Carta di credito : codice pin addio, "benvenuta" impronta digitale: è questa la rivoluzione che è pronta a ribaltare il mondo dei pagamenti con carta di credito e bancomat. Già, perché la Royal Bank of Scotland e Natwest stanno lanciando un test in tutto il Regno Unito che ha come protagonista una carta contactless attivabile solo tramite impronta digitale.Insomma, per pagare bisogna pigiare il dito, non i tasti. In questo modo i pagamenti saranno più rapidi e, ...