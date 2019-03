Camionista-eroe ha un malore sull' A16 | ma sterza ed evita la strage prima di morire

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Un vero e proprio gesto daquello compiuto da un, che hato unastradaledi essere stroncato da unmentre era alla guida del mezzo pesante con cui trasportava prodotti da pasticceria. Francesco Franzese, 54 anni di San Giuseppe Vesuviano, è riuscito are un grave incidente'autostrada A16 Napoli-Canosa, poco più avanti del casello Avellino Ovest, in direzione del capoluogo campano. Lo riporta il Corriere della Sera.Appena avvertiti i primi sintomi, l'uomo è riuscito ad essere così lucido da rallentare ere, facendo in modo che la fiancata destra del suo camion impattasse sul muro di contenimento edndo drammatiche conseguenze per gli altri automobilisti. Quando sul luogo sono giunti i soccorsi, il cuore di Francesco Franzese aveva già smesso battere.Intervenuti sul luogo anche gli agenti ...

