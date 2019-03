Cambio ora legale, quando spostare le lancette dell’orologio. E perché

Dalla Commissione europea è arrivata la proposta ufficiale di abolire l’alternanza ora legale-solare. Lo scorso agosto era stato proprio il presidente Jean-Claude Juncker ad annunciare la misura, che faceva seguito all’esito di una consultazione pubblica lanciata dall’esecutivo comunitario. I risultati del quesito avevano indicato che oltre l’80% dei cittadini europei sarebbe favorevole all’abolizione. L’obiettivo della norma è quello di far decidere a ogni Stato se applicare in modo permanente l’ora legale o quella solare. Inizialmente la deadline per lo stop definitivo del cambio di orario era la fine del 2019, ma il termine è stato rinviato, dopo il voto del Parlamento europeo, al 2021.

Nella notte tra ilDormiremo 60 minuti in meno, ma avremo un po’ di sole in più nei giorni successivi. La modifica dell’orario, però, ha ripercussioni a livello economico sui Paesi che l’adottano e fisico sui cittadini. Ultimamente è stata anche motivo di discussione all’interno dell’Unione Europea con una proposta di abolizione rinviata almeno fino al 2021. Nella notte tra sabato e domenica, alle 2.00, gli orologi dovranno essere spostati alle 3.00. L’ora legale è stata adottata in Italia, per la prima volta, nel 1916, anche se per l’entrata in vigore definitiva si è dovuto aspettare il 1965. Dal 1996, in tutta l’Europa, gli Stati membri utilizzano lo stesso calendario per adeguare l’orario. Da marzo a ottobre si avranno quindi giornate più lunghe, fino a che non tornerà l’ora solare che riporterà le lancette indietro.