Calendario scioperi aprile 2019 : treni - mezzi pubblici e scuola. Le date : Calendario scioperi aprile 2019: treni, mezzi pubblici e scuola. Le date Anche per il mese di aprile sono previste giornate di sciopero piuttosto importanti, che vedranno come attori principali i trasporti pubblici, i treni, i taxi e la scuola. Si comincia con il 2 aprile (città interessata Napoli) per poi proseguire il 3 aprile con uno sciopero di 24 ore dei taxi. Il 5 aprile sarà la volta dei mezzi pubblici (Amt a Catania), mentre il 13 ...

Calendario scioperi marzo 2019 : treni - aerei e mezzi pubblici per città : Calendario scioperi marzo 2019: treni, aerei e mezzi pubblici per città scioperi a marzo 2019 Consultare il Calendario degli scioperi previsti per il mese di marzo 2019 può essere utile ai cittadini per non perdere la testa e la pazienza, visto che in alcune date treni, mezzi pubblici, marittimi e aerei resteranno fermi in diverse città. Ecco dunque le date da segnare in agenda per non ritrovarsi impreparati a ciò che ci aspetta nel mese ...

Calendario scioperi dei trasporti a marzo : tutto fermo venerdì 8 : Lo sciopero più importante del mese di marzo sarà quello di venerdì 8. Per commemorare la Giornata della donna e il significato che questa ha assunto, vi saranno agitazioni a livello nazionale in ogni settore. Per quel che riguarda i trasporti, incroceranno le braccia tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata in tutta Italia. Stop degli aerei dalle 00:00 alle 23:59, sciopero degli appalti ferroviari dagli 00:00 alle 21:00 e ...

Calendario scioperi febbraio 2019 : date - orari treni e città : Calendario scioperi febbraio 2019: date, orari treni e città scioperi febbraio 2019, il Calendario Dopo un gennaio intenso su questo fronte, continuano gli scioperi dei trasporti sia a febbraio che a marzo. I blocchi riguarderanno a più riprese treni, aerei e mezzi pubblici. Calendario scioperi febbraio 2019: tra fine gennaio e inizio febbraio Diverse proteste si sono avvicendate nel corso del mese di gennaio e non accennano a placarsi ...

