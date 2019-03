Caldo record in Alaska | temperature di 20°C sopra la media | “è come se a marzo fossimo

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019)in: la colonnina di mercurio rileva benla, riporta l’Center for Climate Assessment. Nella località di Barrow, sulla costa settentrionale, la temperatura è salita fino a -1°C ( si consideri che di norma in questo periodo si rilevano -). Situazioni analoghe si registrano in altre città dello Stato USA e nel corso del fine settimana è previsto un ulteriore rialzo termico. Secondo gli esperti, vi sarebbe un chiaro collegamento tra leattuali e il riscaldamento globale. “E’se agià maggio“, ha dichiarato il climatologo Rick Thoman.L’è una delle regioni del pianeta in cui gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti: i fiumi solitamente ghiacciati non possono essere usati“strade” per traffico e trasporto merci, perché lo strato di ghiaccio ...

repubblica : Caldo record in Alaska, temperature più alte di venti gradi [news aggiornata alle 05:16] - caterin14957816 : RT @rep_ambiente: Caldo record in Alaska, temperature più alte di venti gradi [aggiornamento delle 05:16] - RiflessoDiLuna : Caldo record in Alaska, temperature più alte di venti gradi -