Calciomercato Juventus | Dybala in bilico | Coutinho tra i possibili sostituti RUMORS

Calciomercato Juventus : Varane non è solo un sogno - Alderweireld costa caro : Il Calciomercato della Juventus ruota sempre di più intorno alla difesa. Con De Ligt molto lontano, il Barcellona è in netto vantaggio, Paratici si sta guardando intorno. Varane del Real Madrid è il profilo ideale per presente e futuro, ha un prezzo molto alto ma sembra convinto di lasciare la Spagna e Zidane sta già cercando il sostituto. Alderweireld del Tottenham è una nuova idea in arrivo dall'Inghlterra ma ha un prezzo abbastanza elevato ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : accordo Zidane-Pogba : Secondo quantor scrive il portale 'OKDiario' e rilancia il sito 'Sport.es' infatti, su Pogba oltre al costante pressing della Juventus che lo rivorrebbe in bianconero va registrato soprattutto l'...

Calciomercato Juventus - Jorge Mendes potrebbe essere un alleato per arrivare a Milinkovic : E' stato uno dei giocatori più chiacchierati dello scorso Calciomercato estivo, quando i top club principali hanno provato a convincere il suo presidente a cederlo: parliamo di Milinkovic Savic, centrocampista serbo della Lazio, per il quale Lotito la scorsa stagione chiedeva una somma superiore ai 100 milioni di euro, considerata eccessiva da top club come Real Madrid o Juventus. La stagione non straordinaria del serbo potrebbe comportare una ...

Calciomercato Juventus - possibili colpi Chiesa e Pogba per tentare il 'Triplete' : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e sta monitorando alcuni dei migliori talenti italiani del momento. Uno di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista classe 1999 della Roma, la cui valutazione, però, è di almeno sessanta milioni di euro. Il colpo bianconero della prossima sessione di Calciomercato estivo ...

Calciomercato Juventus : Conte chiarisce con Agnelli - non è escluso il suo ritorno (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Antonio Conte, tecnico pugliese che al momento è libero. Stando a quanto trapela dalle ultime notizie di mercato, potrebbe essere lui il prossimo allenatore della Juventus, qualora Massimiliano Allegri dovesse decidere di iniziare una esperienza calcistica lontano da Torino....Continua a leggere

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Calciomercato Juventus - sfida col PSG per il giovane difensore : i dettagli : Calciomercato Juventus – Ruben Dias, difensore del Benfica, è uno dei prospetti più interessanti in circolazione, l’interesse bianconero c’è ma anche la concorrenza del Psg. I bianconeri hanno messo nel mirino, da qualche tempo, il difensore del Benfica Ruben Dias; la strada per arrivare al 22enne sembrava spianata, secondo Paris United però si sarebbe inserito anche il Paris Saint–Germain per far concorrenza alla Juventus. Leggi anche: ...

Calciomercato Juventus - il Real Madrid sarebbe pronto all'offerta per Pjanic : Ci si aspetta una piccola rivoluzione dal prossimo anno da parte di molti top club europei, alcuni per esigenze anagrafiche, altre per i risultati deludenti raggiunti in questa stagione. La Juventus è una di quelle che investirà in maniera notevole sul mercato, sia in acquisti che in cessioni, in quasi tutti i settori. Riguardo al settore difensivo, ad esempio, l'addio alla Juventus (e probabilmente al calcio giocato) di Barzagli ed il difficile ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare lo scambio Pjanic-Kroos : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic, talentuoso centrocampista bosniaco, perno della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il classe 1991, sicuramente uno dei migliori giocatori d'Europa nel suo ruolo, potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Su di lui, infatti, ci sono numerose squadre. Il club maggiormente interessato al ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per il rinnovo di Mandzukic fino al 2021 : Era nell'aria, ma adesso è praticamente cosa fatta: Mario Mandzukic e la Juventus insieme fino al 2021. Sono stati infatti risolti gli ultimi dettagli sul rinnovo dell'attaccante croato con i ...

Calciomercato Juventus - Varane osservato speciale ma c’è Zidane da convincere : Il Calciomercato della Juventus è sempre più in movimento e l’occhio di Paratici è puntato sulla difesa. De Ligt è il primo della lista ma la concorrenza è folta e il Barcellona sembra aver accumulato un buon vantaggio negli ultimi giorni. Così i bianconeri vorrebbero provare l’offensiva per Varane che non sembra più incedibile per il Real Madrid. Calciomercato Juventus: parte la trattativa per Varane Il Calciomercato della Juventus dall’Olanda ...

Calciomercato Juventus - il ct della Colombia a James Rodriguez : 'Vai alla Juve' : La Juventus si conferma una meta ambita per molti giocatori e sicuramente l'arrivo di Cristiano Ronaldo facilita questo desiderio da parte di molti calciatori. I quarti di finale di Champions League da poco conquistati confermano la qualità dei bianconeri, che non passa inosservata a tanti professionisti e amanti del calcio. A tal proposito, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz (che tutti ricordano come assistente di Alex ...

Calciomercato Juventus - il retroscena : l’attaccante fu vicinissimo al Napoli! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Il Mattino”, il Napoli fu vicinissimo ad assicurarsi Moise Kean in prestito. Un affare che si sarebbe potuto concretizzare sulla base del prestito secco. Consentendo al giocatore di giocare con maggiore costanza e con più continuità. Un’opportunità proposta da Mino Raiola alla compagine partenopea, ma rispedita al […] More

Calciomercato Juventus - obbiettivo Manolas per rifondare la difesa (RUMORS) : La dirigenza bianconera è già molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato in estate è quello arretrato. Andrea Barzagli dovrebbe lasciare il calcio (considerati i suoi trentotto anni) mentre Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono eterni. Mehdi Benatia ha deciso di lasciare il club bianconero a gennaio per intraprendere un'esperienza calcistica in Qatar mentre è ancora da ...