Calciomercato | i giocatori più interessanti in scadenza nel 2019 | quanti top! FOTO ...

Calciomercato Juve : si lavora ai rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2020 - fra cui Kean : La Juventus è pronta ad affrontare un finale di stagione davvero interessante, e se lo scudetto è oramai nelle sue mani, ad aprile ci sarà il tanto atteso appuntamento con la Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax, il 10 aprile giocherà ad Amsterdam mentre il ritorno sarà il 16 aprile a Torino. Nonostante quindi l'attenzione sia rivolta al calcio giocato, prosegue anche il lavoro dei dirigenti riguardante il mercato, non solo per ...

Calciomercato Real Madrid : ecco i giocatori in uscita : Se in difesa i centrali potrebbero non abbandonare la barca, in quanto sul capitano Sergio Ramos, il campione del mondo Varane e il nuovo arrivato in porta Courtois si dovrebbe ripartire, gli altri ...