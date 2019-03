Cagliari | Maran ' Barella ha qualità incredibili'

Serie A Cagliari - Maran : «In avvio di partita Chievo migliore di noi» : ... ha condotto gli isolani a una tonda vittoria esterna contro i gialloblu: "Loro sono partiti forte, noi non riuscivamo ad uscire dalla prima pressione - esordisce il tecnico a Sky Sport - Non ci ...

CHIEVO CAGLIARI probabili formazioni – Alle 20.30 Chievo-Cagliari aprirà la 29esima giornata di campionato. Per il Chievo tornano a disposizione Bani e Rigoni, rientrati in gruppo durante la sosta; entrambi potrebbero avere spazio dall'inizio, infatti Dioussè rischia di partire dalla panchina dopo essere rientrato per ultimo dagli impegni in Nazionale. Recuperato anche Pellissier, ma mister

Cagliari - Maran sfida 'suo' Chievo : Cagliari, 28 MAR - Rolando Maran contro il suo vecchio Chievo per provare a chiudere in anticipo i conti con la questione salvezza. Domani, nell'anticipo di Verona, il Cagliari però sarà senza il suo ...

Cagliari Klavan- sorride il Cagliari e sorride Rolando Maran. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie da Asseminello, il tecnico rossoblù sarebbe pronto a riabbracciare Klavan dopo un lungo infortunio. Di fatto, il centrale estone, fermo ai box da diversi mesi, avrebbe superato i problemi al tendine d'Achille e sarebbe ormai pronto al suo ritorno in

CAGLIARI FIORENTINA 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della vittoria contro la Fiorentina: "Siamo dei pazzi, in senso positivo. godiamoci questa vittoria, contro la Fiorentina, che è una grande squadra. Siamo stati sciagurati negli ultimi minuti, arrivano 3 punti, che ci devono

Serie A Cagliari - Maran : «Ora punti pesanti in trasferta» : Cagliari - "Speriamo di essere sulla strada giusta per recuperare l'intera rosa" . Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran , in vista della gara con il Bologna , recupera Birsa , anche se non ci ...

Il Cagliari prepara la partita contro il Bologna, l'allenatore Maran potrà contare nuovamente su Filippo Romagna, pienamente recuperato dopo l'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. In gruppo Thereau ma che ancora deve ritrovare la migliore forma e Cacciatore, presente anche Birsa, i tre partiranno però dalla panchina. Allarme rientrato per Despodov che si è unito ai compagni questa mattina, assenti, oltre agli

Cagliari - Maran : 'Barella pronto per una big - su Cragno...' : Rolando Maran , allenatore del Cagliari , parla a Radio anch'io sport di Barella e Cragno , pezzi pregiati anche sul mercato con il centrocampista corteggiato dall' Inter e il portiere nel mirino dei nerazzurri e della Roma : 'Barella? Il Cagliari farebbe bene a ...

"Contro l'Inter abbiamo cercato fortemente una vittoria per dare continuità, ci siamo riusciti dando un segnale importante a noi stessi". Sono le parole di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, intervenuto stamattina a Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io sport. Un successo "cercato con forza, sacrificio e qualità che i ragazzi hanno mantenuto per tutta la gara. Una grandissima gioia vincere meritatamente

CAGLIARI INTER 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della vittoria contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Prestazione maiuscola, sotto tutti i punti di vista. Carattere, sacrificio, tante occasioni avute. Abbiamo messo in campo una grande gara in un momento difficile. Partita pressoché

